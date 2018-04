Serie B - I preziosi del Grifo: Diamanti e Di Carmine

LEALI: Di certo la Pro Vercelli non lo impensierisce molto. Tranne qualecge fiammata, soprattutto su Ghiglione, sulle quali è sempre pronto.VOTO: 6,5

VOLTA: E' il pilastro della difesa biancorossa. Le palle alte sono tutte sue e poi neutralizza Castiglia senza pietà. Rischia solo nel primo tempo quando i padroni di casa reclamano il rigore. VOTO: 6,5

MAGNANI: Ha personalità e carattere da vendere. Sempre preciso e concentrato anche quando le cose si mettono male. E'un gigante della retroguardia. VOTO:7

DELLAFIORE: Torna titolare in difesa e la guida con grande sicurezza. Mette ordine alla retroguardia con molta autorità. Imposta anche il gioco alla bisogna. VOTO: 6,5

MUSTACCHIO: si applica molto sulla sua fascia di competenza anche se dai suoi piedi partono cross inutilizzabili dai suoi caomlagni. Ha sostanza ma anche molta imprecione. VOTO: 6,5

GUASTAFSON: fa il suo senza strafare troppo. Nella ripresa perde un po' la bussola e non riesce ad essere d'aiuto ai suoi compagni. VOTO: 6 ('72 BIANCO: entra per mettere una pezza a centrocampo e ci riesce. VOTO:6 )

COLOMBATTO: Tocca anche a lui tornare titolare ma è ancora lontano dall'essere il giocatore di classe a cui aveva abituato. In ripresa ma lo aspettiamo ancora. VOTO:6

BANDINELLI: tenta anche la conclusione che però non va a buon fine. Si batte con aitrotita finché non deve abbandonare la contesa per broblemi fisico. VOTO: 6 ('51' BONAIUTO: entra e si sacrifica per la squadra pur non riuscendo mai ad incidere. VOTO:6 )

GERMONI: la sua maglia da titolare la onora fino al primo tempo poi cala un po'. Può e deve migliorare ancora tantissimo. VOTO: (65' DIAMANTI: cerca di dare la sveglia ai suoi con un gran tiro dalla distanza. Poi nell'occasione del raddoppio fa una magia e fa segnare ancore Di Carmine. VOTO: 7)

DI CARMINE: Il bomber biancorosso sta andando oltre ogni previsione. Segna, lotta per la squadra sigla 17 reti. Si meriterebbe il numero che ha sulla sua maglietta. Lo prenderà quando supererà qupta20. VOTO: 8

CERRI: solita partita di sportellate. È mancato solo il gol che ha anche sfiorato. VOTO:7

BREDA: Il Grifo non si ferma più e questo è merito suo che con grande umiltà e silenzio ha trasformato una squadra in difficoltà in uno schiacciasassi. I biancorossi adesso possono sognare e sentire l'odore della serie A. VOTO: 8