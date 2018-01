Serie B, scandalo scommesse nel tennis: Goretti assolto nell'ambito dell'inchiesta Racchetopoli

Tutto è bene quel che finisce bene e così è stato anche per il Direttore dell'area tecnica del Perugia Roberto Goretti. Il dirigente perugino era, infatti rimasto coinvoilto nell'inchiesta per presunte combine irregolari nel mondo del tennis. La sentenza di assoluzione è stata pronunciata dal Tribunale di Cremona nella mattinata di oggi. L'inchiesta, denominata Racchetopoli, vedeva coinvolti insieme a Goretti anche i due ex tennisti Potito Starace e Daniele Bracciali. I tre erano stati accusati di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva e alla manipolazione dei risultati delle gare.