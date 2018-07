Serie B - Giovanni Pagliari nuovo tecnico della Primavera del Perugia

Dopo l'era Luciano Mancini, terminata con ottimi risultati, il Perugia ha scelto il tecnico per la Primavera. Si tratta dell'ex giocatore ed allenatore Giovanni Pagliari.

Pagliari. Da calciatore inizia la sua esperienza nelle giovanili della Maceratese per poi passare in prima squadra dove gioca titolate in Serie D. A seguire lascia Macerata e approda a Perugia in Serie B dove gioca dal 1981 al 1984. Dopo un primo prestito torna a giocare in biancorosso nella stagione 1985/1986 e poi di nuovo nella stagione 1987/1989. In totale Gianluca Pagliari ha collezionato con la maglia del Grifo 163 presenze e 34 gol. Chiusa la parentesi nel calcio giocato Pagliari inizia la carriera da allenatore sempre nelle giovanili della Maceretese per poi passare alla guida della prima squadra raggiungendo il primo posto in campionato e la promozione in C2. A seguire sono tante le piazze in cui ha allenato: Trapani, Vis Pesaro, Carrarese, Frosinone, Rosetana, Valenzana, Foligno, Monza, Perugia, Udinese (nella massima serie come vice di De Canio) e Ancona. Pagliari è statao preferito all'uscente Mancini ed al tecnico Luca Grilli vincitore questa stagione del campionato di Eccellenza con il Bastia.