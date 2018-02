Frosinone-Perugia 1-3, le pagelle del Grifo: Cerri e Leali sono letali

LEALI: Sulla rete di Soddimo non può nulla ma poi si rende decisivo in più occasioni quando il Frosinone comincia a bombardare con prepotenza dalle sue parti. Voto: 8

VOLTA: Molto nervoso ad inizio gara tanto da rimediare un giallo ma rimane lucido e concentrato fino alla fine della gara. Si guadagna più che una sufficienza. Voto:6,5

DEL PRETE: Si riposiziona al centro della difesa e si trova davanti un gigante come Ciofani concedendogli pochissimo spazio per la manovra. Sembra aver trovato la sua dimensione. Voto: 6,5

MAGNANI: Nonostante la giovane età si comporta in campo come un veterano fermando anche Ciano con grande maestria. Sa far valere la sua fisicità senza commettere grandi falli. Voto:7

MUSTACCHIO: Sta ritrovando sempre più spazio e dimostra di esserselo guadagnato alla grande. Mette una palla al bacio per Cerri e poi sigla la rete del 2-1. Voto: 7,5 (90’NURA: S.V)

GUSTAFSON: Gara di sostanza in mediana con giocate molto semplici anche se qualche volta va in apnea. Ha ampi margini di miglioramento. Voto: 6,5

COLOMBATTO: Torna titolare in campo dopo tempo e regala a Bonaiuto un pallone che sa di tiro da biliardo. Una vera e propria meraviglia. Per il resto deve ancora tornare. Voto: 6,5

BANDINELLI: Quantità e qualità in mediana e, soprattutto, il merito di lanciare Cerri per la rete del pareggio. Gioca con molto carattere e personalità. Voto: 6,5 (77’BONAIUTO: Appena entra sembra spaesato e con poche idee poi invece fa cambiare a tutti idea con la rete del 3-1. Voto: 6,5)

PAJAC: E’molto attivo nella sua corsia di competenza. Si propone spesso in avanti cercando di pescare i suoi compagni con diversi traversoni. Voto: 6,5

CERRI: Segna e fa segnare Mustacchio con un assist perfetto. Sta crescendo tantissimo ed i suoi colpi sono micidiali. Voto: 7,5

DI CARMINE: Lotta come è abituato ma non trova mai il colpo vincente. Fa il solito lavoro coprendo Cerri e aiutando i suoi alla bisogna. Voto: 6

BREDA: La squadra sta trovando una sua fisionomia e nel momento topico della stagione i suoi mettono a segno 7 punti in 3 partite. Il lavoro, del quale parla sempre, lo sta ripagando. Voto: 6,5