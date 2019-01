Serie B - Empoli - Perugia finisce 1 - 0

Amichevole di lusso per il Perugia che nel pomeriggio ha affrontato una squadra della massima serie, l'Empoli di mister Iachini. La gara è terminata 1 -0 per i padroni di casa ma nonostanate questo la compagine dei grifoni non ha certo sfigurato ma giocato bene e con una certa dose di dterminazione. Esordio fin dal primo minuto per i due giocatori arrivati nei giorni scorsi Sadiq e Falzerano che comunque hanno ben figurato.

Primo tempo. Inizia la gara ed in campo l'aria si fa subito frizzante con le due formazione che si affrontano a viso aperto. Ci prova subito Verre che innesca Sadiq che però non riesce ad inquadrare la porta. Rispondono i toscani ma Gabriel è attento e para senza grandi patemi. La prima vera occasione della gara arriva al 15' con Sadiq che sbaglia ancora la conclusione finale e dopo due soli giri di lancette parte veloce Vido che arriva sul fondo ma colpisce l'esterno della rete. Ancora schermaglie ma poi al 33' l'Empoli passa in vantaggio. Calcio piazzato dal limite per Zajc che lo esegue magistralmente. Pallone he supera la barriera e si infila sotto il sette. Mister Nesta cambia subito qualcosa e rileva dal campo Falzerano, al suo posto entra Dragomir. Dopo la rete del vantaggio il Grifo prova a reagire ma senza grande convinzione e così va in archivio la prima parte della gara con i padroni di casa in vantaggio.

Secondo tempo. Si apre la ripresa con una bella girandola di cambi. Per i biancorosssi entrano in campo Perilli per Gabriel, Sgarbi per Gyomber, El Yamiq al posto di Cremonesi, Bordin per Bianco e anche Ngawa per Mazzocchi. I grifono ciminciano subito forte creando tanta mole di gioco ma risultando comunque molto imprecisi sottoporta. La chance più ghiotta capita a Kingsley che si vede recapitare un pallone da Verre ma a porta sguarnita manda alto sopra la traversa. Ancora cambi per il Perugia con l'ingresso in campo di Mustacchio, Bianchimano, Kouan, Falasco e Ranocchia. Al 69' Perugia in avanti con Mustacchio che innesca Ranocchia che tenta la conclusione che finisce sul fondo facendo la barba al palo. Pochi minuti dopo si fa notare positivamente il portiere Perilli che con delle belle parate salva il risultato. Il Perugia continua a creare ma non segna mai. Nel finale ci prova Bordin con un tiro di punizione che si insacca sulla traversa a portiere battuto. Finisce così la gara con un Grifo che lotta pur perdendola gara. Peccato per il gol mancato viste le tante occasioni.