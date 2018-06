Serie B - Diritti tv: inizia l'era dello streaming, la piattaforma e i costi di abbonamento

Sarà Perform la detentrice dei diritti TV per la serie B per la prossima stagione sportiva. Ad annunciarlo il presidente della Lega B Mauro Balata. "Abbiamo deliberato l'aggiudicazione delle dirette a pagamento a Perform per 22 milioni di euro netti, più 4 di contributo alle spese per il segnale, più alcuni bonus legati al superamento degli abbonati e di fatturato" ha commentato "Dal pacchetto originario abbiamo estrapolato le dirette in chiaro dell'anticipo e su questo stiamo procedendo a trattativa privata con Rai e RTI, contiamo di chiudere entro la fine della settimana e migliorare del 25-30% sullo scorso triennio che era fermo a 22 lordi".

Perugia dice no. La scelta della Lega è stata approvata quasi all'unanimità ad eccezione fatta per il club biancorosso che si è opposto a questo nuovo modo di seguire il calcio. "Le società sono soddisfatte ad eccezione del Perugia che ha votato contro questa decisione" ha concluso Balata.

Nuovo canale. Le partite saranno dunque trasmesse sulla piattaforma DAZN in streaming e non è escluso che possa esserci poi un accordo secondario per la ritrasmissione delle gare da parte di Sky. C'è però aria di novità perchè sarà questo nuovo canale streaming la casa della serie B. Entro i primi di luglio si saprà anche chi, tra Mediaset e Rai, si aggiudicherà la trasmissione della partita in chiaro per gli anticipi del venerdì sera.

DAZN. Il Chief Commercial Officer di Perform Group si è detto molto soddisfatto dell''acquisizione ed ha parlato delle modalità di fruizione del nuovo servizio. "Daremo il benvenuto ai tifosi sulla nostra piattaforma nelle prossime settimane, e lo faremo offrendo alcune delle migliori partite della Serie A, l’intera Serie B e altri contenuti che saremo in grado di annunciare prossimamente. Il tutto a una tariffa unica e accessibile" .

Accessibilità. Sarà la facilità di accesso la chiave delle piattaforma. Con una tariffa unica, di 9,99€ al mese, gli appassionati potranno godere di tutti gli eventi sportivi trasmessi dalla piattaforma. I fan avranno inoltre il primo mese di prova gratuita e saranno liberi di disdire l’abbonamento in ogni momento. Con ogni abbonamento potranno essere collegati sei device che avranno l'uso completo del canale.