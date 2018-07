Serie B - E'fatta per Di Carmine, il bomber lascia Perugia ma resta in B: ecco il nuovo contratto

Per Samuel Di Carmine arriva una nuova avventura. Quella con la casacca dell'Hellas Verona che l'ex bomber perugino vestirà per i prossimi 3 anni. La società biancorossa, infatti, ha raggiunto l'accordo completo con la società scaligera per la cessione del giocatore. DC 10 ha firmato un contratto triennale a 500 mila euro a stagione più bonus legati a numero di reti segnate e presenze.

Nelle casse del Grifo finiranno invece 2,5 milioni di euro che potrebbero salire in due anni fino a 3 legati anch'essi alle reti e alle presenze del giocatore. Insomma come annunciato da Santopadre la trattativa era avviata e si è anche conclusa. Adesso la società di Pian di Massiano, dopo questa cessione importante che fa il paio con quella di Magnani, dovrà mettersi a cercare chi affiancherà Melchiorri nella prossima stagione.