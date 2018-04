Serie B, Perugia-Ternana. Il derby è servito, Breda:"Ci giochiamo punti pesantissimi"

C'è fermento nell'aria. E non potrebbe essere altrimenti. Domenica, infatti, arriva la partita delle partite, il derby contro la Ternana. Una gara piena di agonismo ma che il Grifo non può perdere per continuare verso la sua corsa. Dall'altra parte i rossoverdi che stanno lottando nelle ultime settimane per non sprofondare. Insomma in palio ci sono punti pesanti per entrambe le squadre decise a non mollare la presa. "Arriviamo a questa partita in un buon momento per noi" ha commentato Breda "La squadra è pronta e sappiamo che abbiamo un doppio obiettivo : derby e classifica".

Derby. La partita contro la Ternana, si sa, è sempre carica di grande tensione. "Ho disputato tanti derby sia da allenatore che giocatore ma davvero pochi sono sentiti come questo" ha proseguito il tecnico "C'è una rivalità sana e questo, purtoppo, non sempre è scontato. Vista la classifica e tutto il resto per noi sarà come una finale play-off visto quello che potrebbe succedere portando a casa la vittoria".

Stati d'animo. Come sta vivendo la squadra questa vigilia? E soprattutto come l'ha preaparata Breda? "Certe emozioni si vivono solo in campo e non c'è molto da lavorare sulle teste dei ragazzi. Viene tutto da se. Noi dobbiamo solo pensare a fare bene cercando il giusto mix di equilibrio e pericolosità che ci ha sempre contraddistinto".

Ternana. Non si vive di solo derby. Perchè davanti ai biancorossi ci sarà una squadra che nelle ultime gara ha sbagliato poco o niente. "La Ternana ha caratteristiche ben precise. Dobbiamo essere bravi a disinnescare le loro armi e saper usare bene le nostre perchè al di la delle motivazioni ci sono aspetti tattica da non sottovalutare. Hanno potenzialità importanti e noi dovremo essere bravi e concentrati per evitare distrazioni. In questa stagione sta accandendo di tutto per cui sarà fondamentale affrontare la partita evitando di guardare la classifica".

Caldo. All'improvviso è esplosa la primavera con temperature quasi estive. Quanto può incidere? "Può essere una variabile ma in questa settimana ho avauto buone risposte. Giocando ogni tre giorni con continui sbalzi termici qualcosa può cambiare ma abbiamo lavorato anche per questo, cercando di far trovare continuità ai ragzzi anche con temperature alte".

Formazione. Pajac ha recuperato e potrebbe giocare così come Del Prete che aveva destato qualche preoccupazione in settimana. "La formazione è quasi fatta, a menoi che non succeda nulla stanotte. La difesa? Vedremo. Spesso sono gli avversari a farti decidere interpreti e ruoli. Per il resto top secret". 11 comunque che non dovrebbe variare molto rispetto alle ultime uscitew dei grifoni.

Carpi. Vedendo l'ultima prestazione dei grifoni c'è da stare sereni anche in vista del derby. "Da martedì ho avuto risposte importanti, tutti si mettono a disposizione mettendo per prima l'obiettivo della squadra e poi quello personale" ha commentato Breda "Bonaiuto si è dimostrato un titolare aggiunto, Dellafiore si fa sempre trovare pronto e Terrani sapevo che ci avrebbe dato una grossa mano. Chiunque gioca si sente fondamentale e dobbiamo proseguire così".

Derby di Breda. Ma come vive questa vigilia il tecnico perugino? "Malissimo ma mi fido dei ragazzi" ha concluso.