Dal Perugia a Del Piero, quanti auguri per mister Oddo! Calciomercato: spunta un 'nuovo Dragomir' a centrocampo?

Se "Massimo Oddo ha sposato fin da subito il progetto del Perugia", come spiegato da Marcello Pizzimenti, anche tutto l'ambiente biancorosso sembra essere entrato immediatamente in sintonia con il tecnico abruzzese che proprio oggi compie 43 anni e ha festeggiato a Capri insieme alla famiglia e agli amici. Simpatico il messaggio della pagina Instagram '@perugia_official_fan': "Grande mister. La prossima volta a cena ti ci portiamo noi" hanno scritto, incassando il 'like' del nuovo allenatore del Grifo.

GLI AUGURI DEL GRIFO - Tanti i messaggi di auguri da parte di tifosi e di ex compagni, come ad esempio l'altro ex campione del mondo Alex Del Piero, ma anche da parte della Nazionale azzurra e del Perugia che ha celebrato il suo nuovo allenatore sui propri profili social. Il regalo? Il presidente Massimiliano Santopadre e il direttore sportivo Roberto Goretti sperano di poterglielo fare tra qualche giorno con la conferma di Verre, anche se intanto si continua a monitorare il 28enne trequartista Andrea Schenetti del Cittadella come alternativa.

RADIO MERCATO - Per il centrocampo spunta intanto un 'nuovo Dragomir'. Si tratta di Marius Marin che ha lo stesso procuratore del Vlad biancorosso - attualmente impegnato con la Romania all'Europeo Under 21 - e come lui è nato a Timisoara anche se un anno prima, nel 1998. Tra i protagonisti del ritorno in B del Pisa, è di proprietà del Sassuolo che ne dovrà decidere il futuro: i toscani - secondo quanto riporta 'tuttomercatoweb.com' - cercheranno di trattenerlo all'ombra della Torre pendente, ma il Perugia monitora la situazione.

BUCCHI E NESTA - Due ex Grifoni stanno infine per prendersi una nuova panchina: Cristian Bucchi è destinato all'Empoli (Andreazzoli ha firmato con il Genoa) e verrà sostituito a Benevento da Pippo Inzaghi, Alessandro Nesta dovrebbe invece ripartire da Frosinone.