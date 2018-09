Cosenza-Perugia, le pagelle del Grifo: Kingsley impatta la gara alla grande

GABRIEL: Oggi non interviene molto e non ha responsabilità sulla rete di Maniero. Quando c'è bisogno nelle uscite è sempre pronto e deciso. Voto: 6

GYOMBER: Ha qualche bella responsabilità sulla rete del Cosenza. Poi sembra riprendersi e poi si perde di nuovo. Va spesso in confusione e sembra dmancare di persoanlità quando ne servirebbe invece tantissima. Voto: 5

CREMONESI: Buona la sua prestazione. Molto lucido in diverse occasioni quando anticipa le mosse avversarie. Voto: 6

EL YAMIQ: Comincia molto male facendosi sorprendere da Maniero. Poi continua senza infamia e senza lode. Rimedia alla fine bloccando un Tutino alquanto malintenzionato. Voto: 6

MAZZOCCHI: Sulla sua corsia di competenza fa davvero poco. La squadra è costretta spesso a giocare sulla corsia opposta. Assolutamente da rivedere. Voto:5 ('67 TERRANI: Entra ed apporta dinamismo in avanti anche se spesso appare impreciso. Voto:6)

MOSCATI: Praticamente non entra mai in partita. Gli mancano idee e buone accelerazioni. E' ben lontano dalla sua condizione migliore. Voto:5 ('46 KINGSLEY: Entra e rovescia la partita grazie alla sua verve e alla sua corsa strepitosa. Poi arriva anche la rete. Voto:7)

BIANCO: Per tutta la gara ci mette molto impegno e determinazione ed è quello che forse sbaglia di meno. E'un esempio per i compagni. Voto: 6 ('84 BORDIN: S.V.)

VERRE: Sembra nettamente in crescita ed è certo che in piena forma farebbe molto comodo al Grifo. Gioco tra le linee e si trova ameglio facendo anche vedere buoni spunti in avanti. Voto: 6

FELICIOLI: Parte male nel primo tempo perdendo un pallone disastroso che consegna il vantaggio al Cosenza. Non si propone mai in avanti risultando a tratti un peso quasi morot. Poi nella ripresa si fa vedere più determinato e mostrando buone qualità da esterno. Voto: 6--

VIDO: In avanti è senza dubbio il più esplosivo. Lotta come un leone e se il Perugia agguanta il pari è proprio per la sua giocata di fino in area. Se avesse qualche rifornimento in più sarebbe devastante. Voto: 6,5

MELCHIORRI: Se avesse qualche pallone in più di certo farebbe vedere cose molto più interessanti. Nel primo tempo l'unico lampo della partita per il Perugia è la sua traversa. Nella ripresa si danna anche se non riesce ad essere davvero pericoloso. Voto: 6

NESTA: La sua squadra fa ancora fatica ad avere una precisa identità di gioco e dimostrare di essere davvero un gruppo. Troppi errori e troppa confususione in campo. Deve ancora lavorare tanto sia sulla tecnica che il carattere dei suoi. Voto: 5