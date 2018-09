Serie B - Cosenza - Perugia : la diretta dell'incontro

Pomeriggio impegnativo per la formazione di mister Nesta che tra pochi minuti scenderà in campo contro il Cosenza alla ricerca di punti preziosi. Punti che serviranno a scuotere l'ambiente dopo la sconfitta di martedì contro il Carpi che ha fatto coppia con la batosta rimediata a Palermo. C'è da dare un segnale forte a tutto l'ambiente che ha già cominciato a mugugnare, ma i biancorossi devono anche ritrovare fiducia in se stessi per andare avanti al ameglio. Ed ecco che quindi la trasferta calabrese diventa uno snodo importante e da cui ci aspetta il massimo: vittoria e prestazione. Perchè, purtoppo, non solo i risultati ma anche le prestazioni del Perugia non sono sembrate esaltanti. Serve una sterzata ed oggi potrebbe essere la giornata giusta.

Il Cosenza non è avversario irresistibile che non ha ancora mai raggiunto la vittoria e che in classifica refistra solo 2 punti. L'avvio per la squadra di mister Braglia è stato assai complesso nonostante l'entusiasmo per il ritorno in B dopo ben 15 anni. La formazione è comunque solida perchè ha mantenuto molto del gruppo della scorsa stagione e di sicuro cercherà di vendere cara la pelle. Lo stesso mister Braglia alla vigilia ha suonato la carica. "Mi aspetto una grande partita ed è arrivato il momento di dare più del massimo. Tatticamente non ci ha mai messo sotto nessuno e contro il Perugia non possiamo sbagliare".

Per quanto riguarda la formazione il tecnico Nesta cambia un po' le carte in tavola. Tra i pali ci sarà ovviamente Gabriel mentre in difesa oggi agirannoa Gyomber, Cremonesi ed El Yamiq. Nella linea di centrocampo invece ci saranno Mazzocchi, Moscati, Bianco, Verre ed il rientrante Felicioli. In avanti l'attacco sraà affidato a Vido e Melchiorri.

Queste le formazioni ufficiali:

COSENZA:Saracco, Corsi, Dermaku, Capela, Palmiero, Mungo, D'Orazio, Legittimo, Maniero, Garritano, Tutino. A disposizione: Cerofolini, Idda, Perez, Di Piazza, Tiritello, Baclet, Varone, Bruccini, Bearzotti, PascalI, Verna, Baez. All: Piero Braglia

PERUGIA: Gabriel, Felicioli, El Yamiq, Verre, Mazzocchi, Bianco, Vido, Melchiorri, Cremonesi, Moscati, Gyomber. A disposizione: Leali, Perilli, Mustacchio, Sgarbi, Kingsley, Ngawa, Bordin, Bianchimano, Dragomir, Falsco, Terrani, Kouan. All: Alessandro Nesta

ARBITRO: Sig. Dionisi di L'Aquila

ASSISTENTI: Lombardi di Brescia - Soricaro di Barletta

IV UOMO: Pillitteri di Plaermo

Le squadrea stanno facendo il loro ingresso in campo con Nesta che viene accolto tra gli appalusi di tutto lo stadio.