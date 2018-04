Serie B - Colpaccio Ternana: il derby è loro per 3 - 2

2 a 3

PERUGIA: Leali, Del Prete, Volta, Belmonte, Bianco, Gustafosn, Mustacchio, Terrani, Bonaiuto, Cerri, Di Carmine. A disp: Santopadre, Nocchi, Zanon, Dellafiore, Germoni, Achy, Pajac, Koaun, Diamanti. All:Roberto Breda

U.TERNANA: Sala, Favalli, Gasparretto, Valijent, Defendi, Statella, Signori, Paolucci, Tremolada, Carretta, Montalto. A disp: Plizzari, Bleve, Signorini, Ferretti, Rigione, Zanon, Angiulli, Varone, Bordin, Piovaccari, Finotto, Repossi. All: Luigi Di Canio

ARBITRO: Sig. Federico La Penna di Roma 1

ASSISTENTI: Cecconi di Empoli - Raspollini di Livorno

IV UOMO: Marini di Roma 1

1'pt: Fischio d'inzio. Al via il derby dell'Umbria

4'pt: primi minuti di gioco abbastanza equilibrati con le due formazioni che cercano di fare possesso palla

7'pt: conclusione di Tremolada: palla altissima sopra la traversa

11'pt: la Ternana prova a portarsi in avanti. Chiude l'azione offensiva Montalto a rimorchio di Carretta che dal limite dell'area prova a mettere in rete. Male la mira però con la sfera che termina sul fondo sfiorando quasi il palo

17'pt: CONCLUSIONE PERICOLOSA DI STATELLA!! Respinta corta della difesa perugina, colpo mancino da parte del giocatore della Ternana che termina sull'esterno della rete. Brivido per il Grifo

21'pt: continua a spingere la squadra rossoverde

22'pt: dal limite ci prova Terrani che con un tiro cross si fa dire di no da Sala che si allunga e manda in angolo

27'pt: angolo per la Ternana. Batte Tremolada, chiude Leali in due tempi

28'pt: RETE DEL PERUGIA!!! DI CARMINE. Discesa di Terrani che ubriaca Defendi, palla al bacio per la testa di DC10 che manda in rete. Rete numero 19 per l'attaccante perugino. Esplode il Curi

31'pt: petardo in campo vicino alla porta di Leali che rimane a terra.

32'pt: tutto a posto per Leali che dopo l'intervento dei sanitari si rialza e si riprende. Il direttore di gara però fa annunciare dallo speacker che in caso di un nuovo scoppio farà sospendere la gara

35'pt: RADDOPPIO GRIFO!! ANCORA DI CARMINE. Cerri in scivolata serve l'attaccante biancorosso che in allungo trova il colpo vincente. Dc10 vola a quota 20 reti

38'pt: la Ternana subisce il colpo ma prova a riorganizzarsi in qualche modo per cercare di rimettere in sesto la partita

41'pt: primo giallo della gara: Volta

42'pt: LA TERNANA ACCORCIA!!! TREMOLADA! 2-1. Leggerezza della difesa biancorossa con Carretta che va a cercare il compagno che addomestica la sfera e la mette dentro

45'pt: finito il tempo regolamentare. si giocherà per altri 2 minuti

45+2'pt: Ternana tutta in avanti a pressare il Perugia nella propria metà campo

45+2'pt: finisce qui la parima parte della gara con il Perugia avanti 2-1 e che ha saputo sfruttare a dovere tutte le occasioni capitate e la Ternana che ci ha creduto senza mollare tanto da riuscire ad accorciare le distanze. Si attende una ripresa scoppiettante

1'st: si riprende. Stessi 11 per parte del primo tempo

5'sp: OCCASIONE TERNANA CON MONTALTO, SI SUPERA LEALI IN PARATA

6'ST: RADDOPPIO TERNANA! MONTALTO. Assist di Angiulli che trova il compagno in area che a due passi dalla porta trova la conclusione vincente. 2-2

8'st: OCCASIONISSIMA TERNANA! Carretta trova l'incrocio dei pali

10'st: mister Breda corre ai ripari con un primo cambio. Finisce la gara di Terrani ed entra Pajac

10'st: primo cartellino per la Ternana. Giallo per Favalli

12'st: il Perugia appare scosso per il pareggio anche se cerca di rimettere in sesto le idee

13'st: OCCASIONE PERUGIA! Grandissima giocata di Cerri per Di Carmine che a due passi dalla porta manda fuori il colpo di testa

13'st: rimane a terra Di Carmine colpito dopo la sua conclusione da un giocatore della Ternana. Dopo le cure dei sanitari l'attaccante perugino può tornare in campo senza problemi

16'st: riprende a spingere il Perugia alla ricerca disperata della rete della vittoria

16'st: Angolo per il Perugia che attraversa tutta l'area. Cerri prova lo stacco ma non ci arriva

21'st: altro cambio per il Perugia. Esce Cerri per Diamanti

25'st: terza ed ultima sostitruzione per i biancorossi. Esce Belmonte per Dellafiore. Il difensore deve lasciare il campo per problemi muscolari

30'st: punizione da buonissima punizione per la Ternana. Batte Tremolada, sinistro a giro alto sopra la traversa

34'st: CHANCE ROSSOVERDE. Angolo, batte Tremolada, Gasparetto schiaccia di testa, fuori

36'st: TRIS DELLA TERNANA! MONTALTO. Punizione di Tremolada dai 30 metri, Montalto svetta di testa in mezzo all'area e mette nel sacco. Rossoverdi in vantaggio

41'ST: Cambio Ternana. Finisce la gara di Paolucci ed entra Rigione

43'st: cambio ancora tra le fila rossoverdi: esce l'eroe di giornata Adriano Montalto ed entra Piovaccari

45'st: finito il tempo regolamentare: il direttore di gara assegna 5 minuti di recupero

45+2'st: il Grifo prova a riorganizzare le idee e cerca di portarsi in avanti con tutte le sue forze

45+3'pt: finite le energie per entrambe le formazioni anche se il Grifo sembra addirittura in condizioni peggiori

45+4'st: Ammonito Bianco

45+5'st: finisce il derby con la vittoria della Ternana che si impone per 3 -2 sul Grifo. Rossoverdi che ci credono di più e dopo essere andati sotto due reti trovano la vittoria. Grifo scarico e spesso assente in campo