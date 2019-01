Serie B - Colpaccio Grifo: ad Ascoli finisce 3 - 0

Grande prova di carattere per i biancorossi di mister Nesta che finalmente riescono a tornare alla vittoria battendo l'Ascoli per 3 -0 . Dopo un primo tempo alquanto sottotono i biancorossi si scatenano nella ripresa mettendo la firma su due reti in meno di 5 minuti. Comincia Verre su calcio di rigore e poi arriva Han che con un guizzo mette a segno la rete più importante. Finalmente un gol per il giocatore coreano che speriamo sia il preludio alla sua esplosione. Poi in pieno recupero ecco il pallonetto di Falzerano che ha chiuso definitivamente la pratica Ascoli. Una vittoria fondamentale per i biancorossi che riescono a mettere nel carniere punti fondamentali per la classifica lasciando dietro proprio l'ascoli. Adesso una settimana di pausa e poi sotto con il Palermo.

Queste le formazioni ufficiali:

ASCOLI: Bacci , Laverone, Brosco, Valentini, Cavion, Troiano, Casarini, Ninkovic, Ciciretti, Frattesi, Beretta. A disposizione: Lanni, Scevola, D'Elia,Padella, Quaranta, Addae, Baldini, Ganz, Rosseti, Chajia, Ngombro. All: Vincenzo Vivarini

PERUGIA: Gabriel, Cremonesi, Felicioli, Gyomber, El Yamiq, Bianco, Dragomir, Kingsley, Verre, Sadiq, Vido. A disposizione: Leali, Perilli, Mazzocchi, Sgarbi, Ngawa, Falasco, Carraro, Bordin, Moscati, Falzerano, Kouan, Han. All. Alessandro Nesta

ARBITRO: Sig. Valerio Marini di Roma 1

ASSISTENTI: Rossi di Novara - Capaldo di Napoli

IV UOMO: Rutella di Enna

1'pt: squadre in campo. Si comincia la gara!

1'pt: ASCOLI PERICOLOSO!! Punizione dal limite di Ninkovic, Addae è appostato sul secondo palo e di pochissimo non ci arriva

3'pt: continua a pressare la squadra di acsa rendendosi molto pericoloso

5'pt: tacco di Ciciretti per Laverone, cross al centro con Cremonesi che riesce a mettere in angolo

9'pt: ancora locali in avanti con Gyomber che sembra accusare qualche problema

10'pt: tproblema rientrato per il difensore del Perugia che sembra poter proseguire senza problemi

16'pt: Primo giallo per il Perugia: Kingsley

17'pt: continua a stare nella metà campo del Perugia la squadra di casa che continua a premere con grandissima conintuità

20'pt: punzione per l'Ascoli . Batte dal limite Ciciretti, sinistro tagliato. Sadiq salva. La palla resta in area. Da fuori are ci prova Cavion ma trova in pieno Bianco

23'pt: ammonito Addae

24'pt: problemi anche per Bianco dopo il fallo subito da Addae. Dalla panchina cominciano i primi movimenti

25'pt: sermbra tutto ok anche per Bianco che conitnua la partita

26'pt: Giallo anche per Dragomir

27'pt: riparte ancora Ciciretti, il trequartista punta verso Gabriel ma Cremonesi lo ferma al limite

29'pt: continua a spingere ancora la squadra di mister Vivarini. Difficile per il Grifo trovare i varchi giusti per trovare la via della porta e confezionare buone occasioni. Gara molto difficile e ritmi molto alti per i bianconeri

32'pt: TIRO PERICOLOSO DI CICIRETTI!!" Dal limite dell'area, praticamente da fermo, il giocatore ascolano si gira e lascia partire una conclusione pericolossima che sfiora l'incrocio e termina sul fondo

34'pt: affondo di Sadiq che arriva in area, supera un avversario e prova la conclusione. Debolissima che finisce tra le braccia di Bacci

37'pt: giallo anche per Gyomber. Ammonizione pesante per il Perugia: il difensore già diffidato salterà la sfida contro il Palermo

42'pt. si sta per chiudere la prima parte della gara con l'Ascoli che conitnua a spingere. Fatica un po' il Perugia

43'pt: ASCOLI!!! Ninkovic trova Frattesi in area, grande conclusione ma Gabriel respinge con i pugni

44'pt: Ciciretti prova un rasoterra ma c'è ancora Gabrie

45'pt: finito il tempo regolamentare: si giocherà per un altro minuto

45+1'pt: finisce qui il primo tempo con il risultato fermo sullo 0- 0. Possesso palla per il Perugia ma nessuna vera occasione da rete per gli uomini di Nesta

46'st: si riprende. Subito un cambio per il Perugia: esce Vido per Han. Stessi 11 invece per il tecnico Vivarini

50'st: RIGORE PER IL PERUGIA! Fallo di Laverone su Dragomir e nessun dubbio per il direttore di gara

50'st: PERUGIA IN VANTAGGIO!!! VERRE. Dal dischetto il centrocampista non sbaglia e infila nel sacco

52'st: reazione dell'Ascoli con Cavion. gran destro che finisce largo

55'st: RADDOPPIO DEL PERUGIA!!! HAN!!! Cross di Dragomir deviato, il coreano è il più svelto e mette in rete

60'st: l'Ascoli tenta la reazione ma senza grande risultato. Qualche debole conclusione ma sempore attento Gabriel

62'st: cambio per i biancorossi: esce Verre per Mazzocchi

64'st: doppio cambio per l'Ascoli: esce Addae, per infortunio, ed entra Rosseti. Esce anche Ciciretti per D'Elia

68'st: Altro giallo per il Grifo: Felicioli

69'st: Ascoli in avanti: Casarini calcia da buona poisizione ma la palla termina alta sopra la traversa

72'st: Laverone prova il colpaccio. Destro potente che taglia l'area piccola, Rosetti prova il tacco ma non trova lo specchio

74'st. problemi per Bianco che zoppica vistosamente. Nesta temporeggia con il cambio

75'st: insiste ancora l'Ascoli riversandosi nella metà cambio biancorossa

77'st: Stavolta ci prova Rosseti con uno stop in area e una girata improvvisa, attento Gabriel che para a terra

80'st: cambio Ascoli: esce Beretta per Ganz

88'st. Nesta decide per il terzo cambio. esce Kingsley per Flazerano

89'st: In questo finale riesce bene a contenere il Perugia

90'st: vengono assegnati 6 minuti oltre il tempo regolamentare

90+2'st: l'Ascoli nonostante la sconfitte insiste. Nionkovic guadagna una punzione. Battuta ma Brosco viene fermato per fuorigioco

90+5'st: TRIS DEL PERUGIA!!! FALZERANO. Pallonetto morbido del neo entrato che raccoglie un pallone vagante in area dopo l'incursione di Sadiq

90+6'st: Finisce qui la gara con una bellissima vittoria del Perugia che torna a fare punti dopo due nette sconfitte consecutive. Torna finalmente un po' di sereno in casa biancorossa che ritrova anche Han che torna alla rete. Speriamo sia il nuovo acquisto di gennaio per il reparto offensivo