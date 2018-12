Serie B - Cittadella - Perugia: la diretta del match

Grifoni attesi all'esame Cittadella dopo il pari rimediato contro lo Spezia. E quella di oggi sarà la prima di un trittico di gare che attende i biancorossi nei prossimi sette giorni. Si inizia oggi contro la formazione di Venturato per poi proseguire giovedì 27 in casa contro il Foggia e poi domenica ancora contro la Cremonese. Insomma tre gare per capire dove vorrà andare il Grifo nel girone di ritorno. E' stato lo stessa mister Nesta a dirlo alla vigilia del match. "Mi aspetto molto da questo finale di girone. E voglio un'accelerata da parte di tutta la squadra. Il 30 ci guarderemo in faccia e capiremo a cosa possiamo davvero ambire". Si aprte dunque oggi contro un avversario che non sarà assolutamente da sottovalutare. Il Cittadella, infatti, gira a quota 25 punti con tanta voglia di continuare a fare bene.

Lòe difficoltà della gara arriverenno sicuramente dalla coriacea difesa avversaria che in 15 giornate di campionato fa segnalare appena 10 gol al passivorisultando così la migliore retrogurdia del campionato. "Il Cittadella sa chiudersi molto bene ed è molto propositivo anche in fase di attacco. Starà a noi capire come impostare la gara" ha commentato il tecnico biancorosso. Non solo perchè il Cittadella non perde da 10 turni con ben 7 pareggi e 3 pareggi.

Squadra biancorossa quasi al completo con Felicioli out per un problema fisico e Cremenoni non ancora al meglio che partirà dalla panchina. In campo ci saranno Gabriel tra i pali, Mazzocchi, Gyomber, El Yamiq e Ngawa in difesa, Kingsley, Bordin e Dragomir a centrocampo con Verre alle spalle della coppia d'attacco composta da Melchiorri e Vido.

Queste le formazioni ufficiali:

CITTADELLA: Paleari, Cancellotti, Bnedetti, Adorni, Camigliano, Iori, Settembrini, Schenetti, Branca, Finotto, Strizzolo. A disposizione: Rosteghin, Maniero 1, Drudi, Ghiringhelli, Dalla Bernardina, Siega, Pasa, Proia, Maniero 2, Bussaglia, Malcore, Panico. All: Roberto Venturato

PERUGIA: Gabriel, Mazzocchi, Ngawa, Gyomber, El Yamiq, Bordin , Kingsley, Verre, Dragomir, Melchiorri, Vido. A disposizione: Leali, Perilli, Sgarbi, Cremonesi, Falasco Bianco, Moscati, Kouan, Mustacchio, Bianchimano, Terrani, Han.

ARBITRO: Sig. Francesco Guccini di Albano Laziale

ASSISTENTI: Pagnotta di Nocera Inferiore - Bercigli di Valdarno

IV UOMO:Abbattista di Molfetta

1'pt: si parte! Inizia Cittadella - Perugia

2'pt: parte forte il Cittadella costringendo il Perugia achiudersi tutto nella propria metà campo

8'pt: il Grifo prova a tirare fuori la testa portandosi adesso in avanti e mettemdo un po' in difficoltà i padroni di casa

12'pt: è sempre avanti il Perugia con la difesa del Cittadella che però controlla senza grandi patemi

14'pt: Strizzolo a due passi da Gabriel prova a colpire di testa. Lo chiudono El Yamiuq e Ngawa ed il risultato è salvo

15'pt: OCCASIONE PERUGIA! Verre serve una palla magica a Vido che a due passi dalla porta e Paleari battutto prova a rientrare e metetre la palla dentro ma Camigliani gli soffia la palla e sventa tutto

16'st: Primo cartellino del match: giallo per Schenetti

20'pt: OCCASIONE CITTADELLA!! Strizzolo si gira al vertice dell'area e lascia partire una grandissima conclusione. Palla di pochissimo alta sopra la traversa. Tocca anche Gabriel con la punta dei guantoni: angolo

23'pt: torna a spingere con intensità il Cittadella con il Grifo che soffre e stringe i denti. Padroni di casa costantemente in avanti con i perugini costretti a fare gli starordinari in difesa

26'pt: PERUGIA IN VANTAGGIO!!! VERRE. Rasoterra perfetto di Melchiorri èer il centrocampista perugino che davanti alla porta arriva in corsa e mette la palla dentro

28'pt: altro giallo: è per Verre

31'pt: dopo la rete dei biancorossi il Cittadella non si perde d'animo e prova ancora a spingere avanti. Ritmi molto intensi

34'pt: PAREGGIO DEL CITTADELLA. SCHENETTI. Cross di Benedetti per il compagno che con diagonale da dentro l'area trafigge Gabriel senza pietà

36'pt: altro giallo per il Perugia: stavolta è per Melchiorri

38'pt: punizione dai 40 metri per i locali. Batte Benedetti che cerca l'incrocio dei pali ma è attento Gabriel

40'pt: il direttore estrae un altro cartellino : ammonito Benedetti

42'pt: ancora pressione del Cittadella che non molla neanche un centimetro

45'pt: finisce qui il primo tempo. Viene assegnato 1 minuto di recupero

45+1' pt: termina qui la prima parte della gara con una rete per parte