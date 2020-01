Serie B, Chievo-Perugia: in vendita i biglietti. Ecco le info per il settore ospiti...

Reduci dalla trasferta di Coppa Italia al 'San Paolo' di Napoli (Grifo ko ed eliminato), dove si sono presentati in 650 circa nonostante il giorno infrasettimanale e l'orario pomeridiano, i tifosi del Perugia sono già pronti a ripartire. Questa volta in direzione Verona, dove sabato (18 gennaio, ore 18) i biancorossi del 'nuovo' tecnico Serse Cosmi faranno visita al Chievo sul prato del 'Bentegodi' in uno scontro diretto per la zona playoff. Già in vendita i tagliandi anche per il settore ospiti (Curva Sud Superiore) e sono disponibili, senza obbligo di tessera del tifoso, nei punti vendita Ticketone ed online fino alle ore 19 di venerdì 17 gennaio (nel giorno della gara i tagliandi per il settore Ospiti non saranno in vendita). Il costo è di 15 euro ma sono previste riduzioni per le donne, gli Over 60 e per gli Under 26 (10 euro).

