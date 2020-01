Serie B, Chievo-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Uscito a testa alta dopo una buona prestazione al 'San Paolo' contro il Napoli, nonostante il 2-0 incassato e costato al Perugia l'eliminazione agli ottavi di Coppa Italia, Serse Cosmi è pronto a un 'nuovo' debutto anche in campionato sabato (18 gennaio, ore 18) a Verona contro il Chievo. Un match a cui il Grifo arriva in piena emergenza per le squalifiche dei difensori Gyomber e Rosi e dell'attaccante e capocannoniere del torneo cadetto Iemmello, che saranno dunque assenti al pari dell'infortunato Di Chiara e dei convalescenti Koaun e Angella, questi ultimi due tornati comunque ad allenarsi in gruppo e in predicato di sedersi almeno in panchina.

I DUBBI DI COSMI - A due giorni dal match e con i soli centrali Sgarbi e Falasco a disposizione (febbre per Rodin, fin qui 'oggetto misterioso' e in uscita sul mercato), Cosmi valuta se confermare comunque il 3-5-2 su cui ha iniziato a lavorare dal primo giorno in cui è tornato al Grifo (l'ipotesi è quella di 'abbassare' Carraro sulla linea dei difensori con il giovane Konate in mediana) sia la difesa a quattro con Mazzocchi e Nzita terzini. IN questo caso potrebbe trovare spazio Buonaiuto, che nel 3-5-2 invece dovrebbe restare fuori dopo l'opaca prestazione del San Paolo e considerato anche il recupero di Nicolussi Caviglia. In attacco è sicuro del posto Falcinelli, grande protagonista a Napoli, e al suo fianco si giocano la maglia da titolare Capone (lodato dal tecnico perugino come lo era stato prima da Oddo) e Melchiorri, alle prese con un affaticamento che non dovrebbe però metterlo in dubbio per il match del 'Bentegodi'. Problemi in difesa anche per Michele Marcolini, tecnico del Chievo che dovrà rinunciare per squalifica al terzino destro Dickmann e al centrale Vaisanen ma in mediana recupera Obi, assente da circa un mese per un problema muscolare ora superato. Di seguito le probabili formazioni...