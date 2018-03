Serie B - Cesena - Perugia: segui la diretta

Il Perugia è pronto ad affrontare la formazione di mister Castori e conquistare la sesta vittoria consecutiva. Il Grifo è in forma e lo sta dimostrando gara dopo gara. La classifica, visti anche i risultati odierni è buona, e i biancorossi non possono perdere quest'occasione d'oro.

Oltre alla forma al "Manuzzi" i grifoni possono contare su un'arma in più. Gli oltre 1500 tifosi che da Perugia hanno deciso di seguire la squadra in questa delicatissima trasferta.

Da parte sua il Cesena in casa è una squadra da prendere con le molle visto che ha perso solo due volte e si dimostra molto arcigna e pugnace secondo l'impronta del suo tecnico Castori.

Per quanto riguarda la formazione il Perugia dovrà rinunciare a Cerri e Volta fermi per squalifica. In attacco per la prima volta ci sarà Diamanti al posto di Cerri.

Queste le formazioni ufficiali:

CESENA: Fulignati, Perticone, Esposito, Scognamiglio, Fazzi, Kupisz, Schiavone, Di Noia, Vita, Dalmonte, Mancini. A disposizione: Agliardi, Cacia, Cascione, Chirico, Eguelfi, Emanuello, Malgrati, Ndiaye, Suagher. All: Fabrizio Castori

PERUGIA: Leali, Dellafiore, Del Prete, Magnani, Mustacchio, GUstafson, Bianco, Bandinelli, Pajac, Diamanti, Di CArmine. A disposizione: Belmonte, Bonaiuto, Colombatto, Germoni, Gonzalez, Kouan, Nocchi, Santopadre, Terrani, Zanon. All: Roberto Breda

ARBITRO: Sig. Gianluca Aureliano di Bologna

ASSISTENTI: LOmbardi di BRescia - Luciano di Lamezia Terme

IV UOMO: BAlice di Termini

1'pt: partiti!!!

4'pt: DI Carmine lavora un pallone al limite per Gustafosn ma la sua conclusione viene respinta da Fulignati. A due passi Pajac sbaglia il tap in mandando alto sopra la traversa

6'pt: di Di Carmine innesca Mustacchioil che ripassa al numero 10 perugini che spara la conclusione: alta

12'pt: Torre di Di Carmine per Gustafson che di setto prova a concludere. conclusione bloccata da Fulignati

18'pt: TRAVERSA DI DIAMANTI!! Punizione dal limite della quel si incarica il fantasista perugino . Palla sul legno

19'pt: angolo per il Cesena. Schiavone va dalla bandierina , palla in mezzo ma Leali esce da vuoto e la palla va a Dalmonte dal limite. Palla sopra la traversa

25': Il Perugianprova ad andare in avanti con Mustacchio con un cross teso sul quale interviene il portiere romagnolo

31'pt: punizione per il Perugia ma che si risolve in un nulla di fatto

33'pt: azione pericolosa di Pajac che sinistra, palla in mezzo che però Di Carmine a due passi dalla porta non aggancia

36'pt: il Perugia prova a spingere in avanti con un forcing disperato ma senza successo

40'pt: il Cesena prova a riprendere in mano il discorso cercando di mettere in difficoltà il Perugia

44'pt: CESENA VICINA AL VANTAGGIO!!! Dalonte mette in area una sfera sulla quel arriva Del Prete che controlla male. Palla a Kupiz che prova la conclusione sfiorando il palo

45' pt: finito il tempo regolamentare. Si giocherà per un altro minuto

45+1'pt: finsceyqui il primo tempo piuttosto equilibrato. Prima va avanti il Grifo e poi va forte il Cesena

1'st: si riprende. Stessi 11 per parte del primo tempo

2'st: sostituzione Cesena. Deve uscire Esposito per un problema all'occhio. Entra Suagher

4'st: Gustafson prova a far esplodere il destro: palla alta

14'st: CESENA IN VANTAGGIO! Schiavone, complice una deviazione della barriera, beffa Leali su calcio di punizione

15'st: sostituzione Cesena. Esce Mancini per Jellow

17'st: cambio anche per il Grifo. Via Bandinelli per Bonaiuto

19'pt: ammonito Bonaiuto

22'st: punizione per il Cesena dal limite. Palla in mezzo, testa di Scognamiglio. Si oppone Leali

25'St:PAREGGIO GRIFO! BONAIUTO!!!Conclusione dal limite su tocco di Gustafson e Bonaiuto insacca in rete

26'st: Dalmonte tenta il destro dal limite, Leali si distende deviando in angolo

26'st: Schiavone insiste prova ancora dal limite, palla sul fondo

27'st: cambio per il Perugia, esce Bianco per Colombatto

33'st: Cesena vicino al vantaggio. Punizione di Schiavone dalla sinistro in area, dove amagnani per anticipare Perticone devia e manda di pochissimo fuori

35'st: Guizzo Di Gustafson dentro l'area, cross in areacon Di Carmine che manda alto di poco

40'st: esce Diamanti ed entra Terrani

45'st: finito il tempo regolamentare. Si giocherà per altri 3 minuti

45+1'st: Mustacchio prova ancora la conclusione dal limite. Palla oltre l'incrocio dei pali

45+2'st: Bonaiuto!!! Colombatto offre un pallone interessante a Bonaiuto dentro l'area, salvato da Scognamiglio

45+3'st: finisce qui. Grande pareggio tra Cesena e Perugia. In le due squadre che si sono sempre affrontare a viso aperto