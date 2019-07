Serie B, calciomercato Perugia: preso il gigante Rodin, conferme su Vicario. E Camplone 'chiama' Moscati e Monaco a Catania

Il Perugia pesca all'estero. Mentre sondava infatti il calciomercato italiano infatti, Roberto Goretti portava avanti parallelamente la trattativa per il 23enne Matej Rodin croato con passaporto bosniaco. È lui infatti il 'mister x' di cui si parlava in città da qualche giorno, da quando cioè l'edizione umbra del 'Messaggero' aveva rivelato la trattativa per un difensore straniero. Fisico imponente (193 centimetri di altezza), è nato nel 1996 a Spalato e arriva dal FK Zeljeznicar di Sarajevo. Nella massima divisione della Bosnia-Erzegovina può vantare 38 gare con 5 gol all'attivo e manca ormai solo l'ufficializzazione da parte del Grifo che gli farà firmare un contratto pluriennale. Curiosità: il sito specializzato transfermarkt.it lo considera già un calciatore del Perugia, che lo avrebbe pagato 150mila euro a fronte di un valore di mercato di 450mila. Oltre a Rodin i primi colpi ufficiali dovrebbero essere l'ingaggio del terzino sinistro Mardochee Nzita (19) svincolatosi dall'Anderlecht e il rinnovo del prestito di Marco Carraro (21) dall'Atalanta, al quale Goretti ha chiesto anche l'esterno offensivo Capone (20).

MOSCATI E MONACO DA CAMPLONE? - Una voce nuova intanto sul fronte uscite e riguarda Marco Moscati (26): in Sicilia infatti danno sulle sue tracce il Catania che sarà guidato in Serie C da Andrea Camplone, suo vecchio mentore a Perugia. Gli etnei non mollano nemmeno il difensore Salvatore Monaco (26), che per il momento ha rifiutato di scendere di categoria ma potrebbe convincersi a vestire i colori rossoblù già indossati in passato dal papà Gennaro.

CONFERME SU VICARIO - Per la porta infine Sky Sport conferma le indiscrezioni delle ultime ore, secondo cui il Cagliari è pronto a prendere Guglielmo Vicario (22) che con i lagunari ha giocato 41 partite tra i cadetti. Da capire se questa operazione è legata o meno al destino di Nicola Leali (26), tornato dal prestito a Foggia e in attesa di parlare con il presidente Santopadre per decidere se restare o meno. Pare comunque difficile, per una sua eventuale sostituzione, strappare lo svincolato Alberto Brignoli (27) all'Empoli dell'altro ex biancorosso Cristian Bucchi, che si è fiondato sul giocatore subito dopo la mancata iscrizione in B dei siciliani.