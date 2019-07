Serie B, calciomercato Perugia: Oddo aspetta Carraro e Capone in ritiro. Ufficiale l'amichevole con la Roma: ecco i prezzi

Il raduno del Perugia si avvicina e in attesa che decolli il calciomercato qualche colpo dovrebbe comunque essere ufficializzato prima del ritiro a Pietralunga che inizierà il 17 agosto (mercoledì 10 luglio alle ore 12 la presentazione in Comune). Oltre al 23enne Matej Rodin (difensore croato con passaporto bosniaco acquistato dal FK Zeljeznicar di Sarajevo) e al 19enne Mardochee Nzita (terzino sinistro belga di origini congolesi svincolatosi dall'Anderlecht), per i quali si attende solo l'ufficializzazione, a sudare in Alto Tevere dovrebbero esserci anche Marco Carraro (21) e Christian Capone (20) il cui nome è spuntato fuori qualche giorno fa. Per il rinnovo del prestito del regista c'è già l'accordo con l'Atalanta con cui il Grifo sta chiudendo anche per l'esterno offensivo ex Pescara, come conferma anche Sky Sport definendo come “ben avanzato” lo stato della trattativa tra i due club mentre resta in stand-by la situazione della punta Luca Vido (22) che piace anche al Crotone. Qualche speranza di iniziare a lavorare fin da subito con i nuovi compagni è inoltre il portiere Guglielmo Vicario (22), che aspetta solo l'ufficializzazione del suo acquisto da parte del Cagliari mentre al suo posto in Laguna potrebbe finire il 26enne grifone Nicola Leali appena rientrato dal prestito al Foggia.

SFUMA COSTA - Quasi certamente nel ritiro biancorosso agli ordini del nuovo tecnico Massimo Oddo non ci sarà invece Filippo Costa (24). Il terzino della Spal era monitorato dal Pescara e dal Benevento ma anche da Goretti, che qualche giorno fa aveva incontrato il suo agente a Milano. A spuntarla però sarà il Bari del patron De Laurentiis, che nell'operazione prenderà dai ferraresi anche l'attaccante Mirko Antenucci (34) e farà acquistare dal Napoli il cartellino di Costa (non troppo felice di scendere addirittura due categorie) per girarlo poi ai pugliesi. Ormai lontano dal Grifoanche l'attaccante Gianluca Scamacca (20) del Sassuolo, che era stato sondato insieme al 19enne centrocampista degli emiliani Davide Frattesi (che può finire all'Empoli nell'ambito dell'affare Capouto) ma nelle ultime ore si è avvicinato sensibilmente all'Ascoli. Passando al mercato della altre, colpo in attacco per la Cremonese che ha ufficializzato l'ingaggio di Simone Palombi (23) della Lazio a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto: ex Salernitana e Ternana, nella passata stagione è stato promosso in Serie A con il Lecce (8 reti in 29 gare).

UFFICIALE IL TEST CON LA ROMA - Confermata intanto la notizia che vi avevamo anticipato riguardo la presentazione del nuovo Perugia: il club ha infatti ufficializzato l'amichevole di lusso del 31 luglio contro la Roma al Curi (ore 20.30). Questi i prezzi: Curva Nord 10 euro; Gradinata 14 euro; Tribuna Laterale 20 euro; Poltroncine 25 euro; Tribuna Vip 30 euro. Per il settore ospiti invece Curva Sud 10 euro e Tribuna Laterale Sud 20 euro.