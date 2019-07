Serie B, calciomercato Perugia: Nesta insiste per Gyomber a Frosinone. E al museo si fa festa con Castagner

Il calciomercato è iniziato da pochi giorni e il Perugia è pronto a far fruttare il sempre più solido asse con l'Atalanta, da cui tornerà in prestito Carraro (21). Ai bergamaschi però Goretti ha chiesto anche di riavere l'attaccante Vido (22), corteggiato anche dal Crotone, e l'esterno offensivo Christian Capone (20), che nelle ultime due stagioni ha giocato in B con il Pescara 36 partite (6 i gol e 4 gli assist) e ha anche 2 presenze (con un gol) nell'Italia Under 21. Un elemento che sembra perfetto per il 4-2-3-1 in attesa di sviluppi sul centravanti Iemmello (27): il centravanti vuole il Grifo ma il Benevento, che per accontentare il nuovo tecnico Pippo Inzaghi ha chiesto invano Falzerano come contropartita, vuole ottenere il più possibile dall'operazione come del resto vuole fare il club biancorosso per cedere Melchiorri (32) al Pescara.

IEMMELLO IN STAND-BY - “Io dico sempre una cosa: tutti i calciatori hanno un prezzo e chi è interessato ai calciatori del Benevento deve trattarli come giocatori importanti, facendo idonee offerte. Altrimenti non ci sediamo neppure al tavolo”, ha detto in una recente intervista il diesse dei campani Pasquale Foggia, compagno di Oddo nella Lazio 2006/07 che nel frattempo – secondo 'tuttomercatoweb.com', avrebbe praticamente chiuso l'ingaggio del centrocampista Cavion (24) dell'Ascoli e monitorato nei giorni scorsi anche dal Perugia. I marchigiani a loro volta sono in forte pressing sull'attaccante Scamacca (20) del Sassuolo a cui Goretti aveva chiesto informazioni anche per il centrocampista Frattesi, che potrebbe però tornare alla Roma o finire all'Empoli nell'ambito dell'operazione Caputo.

NESTA CHIAMA GYOMBER - Se va dunque delineandosi l'idea di quelli che saranno il reparto offensivo e il centrocampo - con i fari sempre puntati su Kingsley (19) e Falletti (26) del Bologna ma anche su Benali (27) del Crotone e Castagnetti (29) della Cremonese - la difesa a oggi sembra un rebus. In attesa di capire se il portiere Leali (26) resterà, pare comunque difficile riportare al Curi il 27enne ex perugino Brignoli (su cui si è fiondato l'Empoli subito dopo la mancata iscrizione del Palermo) e nelle ultime ore è spuntato il nome di Guglielmo Vicario (22): cresciuto nell'Udinese, ha giocato 41 partite in B con il Venezia che lo sta per cedere al Cagliari ma per partire di nuovo in prestito subito dopo. Davanti ai pali invece i due unici punti fermi sono Rosi (32) a destra e Gyomber (27) in mezzo, ma sullo slovacco continua il pressing del Frosinone. Già nei giorni scorsi i quotidiani umbri avevano riportato l'interesse dei ciociari, che secondo Sky Sport non mollano la presa: “È il nome in cima alla lista per la difesa (…), fortemente voluto dal nuovo allenatore Alessandro Nesta, il quale lo ha già avuto al Perugia e adesso lo rivuole con sé”. Di fronte a un'offerta importante nessuno è incedibile a Pian di Massiano e bisognerà attendere per capire che sviluppi avrà la vicenda, ma in caso di partenza sarebbero due i centrali da acquistare oltre a un terzino sinistro che dia più garanzie del 19enne belga Nzita (19) per il quale si attende l'ufficializzazione dell'ingaggio dopo lo svincolo dall'Anderlecht. Piace sempre Filippo Costa (24) della Spal, sul quale c'è però la concorrenza del Benevento e del Pescara.

FESTA AL MUSEO - Non si vive però di solo calciomercato e il 6 luglio ci sarà invece da celebrare il terzo compleanno del Museo del Perugia. Il club ha organizzato una festa speciale con eventi e ospiti di eccezione come Ilario Castagner, che 40 anni dopo parlerà del 'Perugia dei miracoli' insieme agli ex grifoni Franco Vannini e Michele Nappi.