Serie B, calciomercato Perugia: Melchiorri 'chiuso' nel Maniero. E spunta un altro pezzo della nuova maglia

L'arrivo del 27enne Pietro Iemmello in prestito dal Benevento sembrava aver aperto le porte di uscita a Federico Melchiorri (32), che invece sembra per il momento destinato a rimanere a Perugia e a completare con gli altri due nuovi arrivati Jacopo Manconi (25) e Christian Capone (20) il reparto offensivo di Massimiliano Oddo. Il club biancorosso non ha infatti calato le sue pretese (un milione di euro la richiesta del Grifo) per l'attaccante di Treia cercato dal Pescara, che dopo aver preso il baby Marco Tumminello in prestito dall'Atalanta si è così tutelata riportando in Abruzzo un altro grande ex come Riccardo Maniero (31). Un'operazione che garantisce al nuovo tecnico Luciano Zauri già due punte di peso e sembra dunque escludere un imminente ingaggio di Melchiorri, a cui invece non sarebbe dispiaciuto tornare in biancazzurro. Nel 4-3-2-1 ipotizzato da Oddo può fare sia il centravanti o giocare a supporto del centravanti e il Perugia - qualora rimanesse - a fine mercato potrebbe decidere anche di far valere l'opzione di rinnovo (di un altro anno) sul contratto in scadenza nel 2020.

LA ROSA IN RITIRO - Secondo giorno di ritiro intanto per i grifoni, che resteranno a Pietralunga fino al 30 luglio. Domenica 21 è in programma la prima amichevole stagionale contro i dilettanti locali della Pietralunghese. Questo intanto l'elenco dei Grifoni che lavora in Alto Tevere - Portieri: Leali, Renan (in prova). Difensori: Di Chiara, Falasco, Gyomber, Mazzocchi, Monaco, Nzita, Rodin, Rosi, Sgarbi. Centrocampisti: Bianco, Carraro, Konate, Kouan, Moscati, Ranocchia, Settimi, Stojkovic (in prova). Attaccanti: Bianchimano, Buonaiuto, Capone, Falzerano, Fernandes, Iemmello, Manconi, Melchiorri, Mustacchio.

MAGLIA, NUOVO INDIZIO - Sui profili social della società intanto è spuntato un altro indizio sulla maglia ufficiale 2019/20, secondo tassello di un 'puzzle' che i tifosi non vedono l'ora di completare. In entrambe le immagini si vede il Grifo, nella prima su una parte della divisa che potrebbe essere la spalla mentre nella seconda è stampato sul logo della società che viene di solito cucito sul petto.