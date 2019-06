Serie B, calciomercato Perugia: in mediana spunta Deli, Nesta e Bucchi 'chiamano' Verre e Buonaiuto

Alessandro Nesta è uscito allo scoperto nel giorno della sua conferenza di presentazione a Frosinone: “Verre l'anno scorso mi ha salvato la vita: ha fatto 12 gol e mi ha dato una grande mano ma è di proprietà della Sampdoria e non so quello che vorrà fare. Con i direttori, che sono bravi, decideremo le soluzioni migliori”. Una dichiarazione d'amore, praticamente una chiamata quella del nuovo tecnico dei ciociari al 25enne fantasista romano che proverà a giocarsi le sue chance in A con i blucerchiati ma a fine mercato potrebbe di nuovo partire in prestito: è proprio quello il momento in cui Santopadre e Goretti sperano di poter avere margini di azione ma l'ex timoniere biancorosso rappresenta un concorrente da non sottovalutare. Così come non è da sottovalutare L'Empoli dell'altro ex perugino Bucchi, che vorrebbe portare con sé il 'fedelissimo' Buonaiuto (26 anni, di rientro a Pian di Massiano dal prestito al Benevento che ha deciso di non riscattarlo) e per la mediana punta su un altro grande obiettivo del Grifo, quello Jacopo Dezi (28 anni) che il Perugia vorrebbe riportare in Umbria con un'operazione simile a quella realizzata la scorsa estate con Verre.

IDEA DELI - Anche su Dezi però c'è la fila (oltre all'Empoli ci pensano anche Pescara e Palermo) e così Goretti continua a monitorare il mercato e – oltre a quelle di Schenetti (28 anni, Cittadella), Benali (28, Criotone) e del rumeno Marin (20, reduce da un campionato di C col Pisa ma di proprietà del Sassuolo) - nelle ultime ore è spuntata (sulle edizioni umbre del 'Messaggero' e della 'Nazione') una pista decisamente credibile: quella che porta al 24enne Francesco Deli del Foggia. Il futuro del club pugliese è a dir poco incerto (iscrizione in C a rischio dopo la retrocessione e società in vendita alla cifra simbolica di un euro) e il centrocampista – che quest'anno in B ha segnato 5 gol e fornito 3 assist in 26 gare (una di Coppa Italia) – potrebbe svincolarsi tra pochi giorni. Un colpo che fa ovviamente gola non solo a Goretti e ci sono infatti voci di un possibile interessamento del Parma, che nel 2015 lo lasciò libero di tornare alla Paganese da dove lo aveva preso l'anno prima.

PRESSING SU EL YAMIQ - In attesa dei nuovi prestiti del regista Carraro (21) e dell'attaccante Vido (22) dall'Atalanta, il reparto su cui c'è da lavorare è la difesa. Gyomber (26) e Rosi (32) sono i punti fermi e ci sarà da convincere il portiere Leali (26 anni, tornato dal prestito al Foggia) ad accettare di nuovo la sfida biancorossa. Mazzocchi(23) e Sgarbi (21) dovrebbero restare mentre è da valutare la posizione di Falasco (25) e Monaco (26), ma l'obiettivo principale è ottenere di nuovo El Yamiq (26) dal Genoa). E anche se sta per sbarcare al Curi il 19enne belga Nzita (proviene del vivaio dell'Anderlecht) è caccia aperta a un terzino sinistro