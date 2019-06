Serie B, calciomercato Perugia: scavalcato il Frosinone per Celar, 'scende' Scamacca

Non è il primo nell'ultimo 'derby' che si profila nella sessione di calciomercato estiva, ma intanto il Perugia è passato in vantaggio sul Frosinone di Alessandro Nesta su uno dei diversi obiettivi condivisi. si tratta di Zan Celar, 20enne attaccante sloveno della Roma. Praticamente senza esperienza in una prima squadra finora (una sola presenza nell'NK Maribor), dalla sua ha però numeri incredibili che pare abbiano convinto il Grifo a puntare su di lui, un diamante grezzo pronto a diventare un gioiello. Nella Primavera giallorossa ha segnato 40 gol e fornito 7 assist in 59 partite con la Primavera (28 reti nelle 29 gare dell'ultima stagione) e corrisponde all'identikit del centravanti disegnato dal nuovo tecnico Massimo Oddo nel giorno della sua presentazione: fisico (186 centimetri di altezza), rapido e che faccia gol. Con il rumeno Puscas in uscita da Palermo ma destinato alla Serie A poi, Goretti nei giorni scorsi ha sondato anche il Sassuolo per l'azzurrino Scamacca (20) che però ha un ingaggio più 'pesante' rispetto a Celar ed è entrato nel mirino dell'Empoli come possibile contropartita nell'affare Caputo. Sul 'piccolo Ibra' si sono poi mosse anche Brescia, Spezia, Ascoli e Pescara: insomma, troppo 'traffico' per il responsabile dell'area tecnica del Perugia che (come vi avevamo anticipato una settimana fa) sta provando invece ad affondare il colpo su Celar e a far fruttare gli ottimi rapporti con la Roma (in passato da Trigoria sono arrivati Verre, Crescenzi, Bordin e Sadiq) e con il nuovo direttore sportivo giallorosso Petrachi (dal Toro spedì in prestito al Curi il baby Parigini, Chiosa e Prcic).

VIDO E IEMMELLO IN STAND-BY - Da capire se l'arrivo dello sloveno chiuderebbe le porte al ritorno in prestito di Vido dall'Atalanta (su di lui pressa forte il Crotone), ma l'impressione è che – dopo aver bloccato un giovane – si attenderà di vedere gli sviluppi della trattativa per la cessione di Melchiorri al Pescara prima di aprire le porte a un elemento più espero. L'obiettivo numero uno, al momento, resta sempre l'ex foggiano Pietro Iemmello (27) del Benevento, con il nuovo allenatore dei sanniti Pippo Inzaghi che ha chiesto in cambio il suo 'pupillo' Falzerano (28). I campani propongono uno scambio di prestiti con obbligo di riscatto in caso di promozione, ma il Grifo non sembra intenzionato a cedere l'ex Venezia senza monetizzare anche perché la sua duttilità (oltre all'esterno può fare il trequartista e Nesta lo ha utilizzato da mezzala) lo rende al momento uno degli elementi più preziosi dell'organico.

SI ASPETTA CARRARO - Per quanto riguarda la mediana si aspetta il ritorno dall'Atalanta del 21enne regista Carrarro (il 30 giugno era il termine ultimo fissato per il diritto di 'recompra' dell'Inter) mentre Dragomir (20), a meno di clamorose offerte, rimarrà un altro anno a Perugia. Finora poi sono andati a vuoto i tentativi per Frattesi (19) del Sassuolo e Cavion (24) dell'Ascoli: il primo spera in una chiamata dalla Serie A, il secondo è al momento blindato dai marchigiani che non vogliono cederlo. Meno complicato sembra arrivare a Mamadou Coulibaly (20) dell'Udinese, con il Perugia in vantaggio per il prestito nei confronti di Cosenza e Pordenone se non altro per il fatto che a chiederlo è stato Oddo, con cui il senegalese ha già lavorato a Pescara e in Friuli.

TORNA KINGSLEY? - Per quanto riguarda il trequartista invece ci sarà da duellare ancora con il Frosinone, che come il Grifo aspetta di sapere se il sampdoriano Verre (25) riuscirà a conquistarsi un posto al sole in Serie A e a sua volta punta Falletti (26) del Bologna. Oltre all'uruguagio, ex Ternana e reduce dal prestito al Palermo (4 gol e 5 assist in 32 gare), Goretti ha chiesto al club emiliano anche il nuovo prestito del 19enne nigeriano Kingsley. Raffreddate al momento le piste che portano a Dezi (27) del Parma, Schenetti (28) del Cittadella e Deli (24), che si svincolerà dal Foggia. Continua a piacere Benali (27), che ha però un altro anno di contratto con il Crotone, mentre nelle ultime ore è spuntato il nome dell'esterno offensivo sinistro Davide Lorenzo (25) in uscita dal Leicester. Prima giovane di talento e poi cameriere, è stato arruolato a sorpresa dalle 'Foxes' ma dal primo di luglio sarà libero a parametro zero e su di lui - secondo 'Tuttomercatoweb.com' - si sono mosse Genoa, Perugia, Pro Vercelli e gli spagnoli del Cadice. Sempre sulla corsia mancina, ma in difesa, da monitorare l'ex aretino Marco Sala (20) che è stato ceduto dall'Inter al Sassuolo nell'affare Sensi. Ex compagno di Carraro nella Primavera nerazzurra e due volte campione d'Italia (2016/2017 e 2017/2018), piace al Perugia che però – con l'imminente arrivo del 19enne belga Nzita svincolatosi dall'Anderlecht – potrebbe decidere di puntare su un giocatore con maggiore esperienza. Uno dei profili sondati è Filippo Costa della Spal, su cui si sono mosse però anche il Pescara e il solito Frosinone.