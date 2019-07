Serie B, calciomercato Perugia: finalmente Vicario, divorzio forzato per Monaco? Mustacchio via a malincuore...

Dopo un estenuante 'inseguimento' e giorni e giorni di trattative oggi è finalmente arrivato il giorno di Guglielmo Vicario: il 22enne portiere è arrivato al Perugia in prestito dal Cagliari, che lo ha comprato dal Venezia facendogli firmare un contratto da 5 anni, e dopo essere passato in mattina da Pian di Massiano ora inizierà a sudare con i suoi nuovi comnpagni a Pietralunga. Potrebbe essere 'costretto' invece a lasciare il ritiro Salvatore Monaco (26), che sembrava intenzionato a rifiutare la cessione al Catania di Andrea Camplone in C ma anche al Cosenza in B per giocarsi le sue carte con il nuovo tecnico biancorosso Massimo Oddo. Un po' quello accaduto l'anno scorso con Alessandro Nesta dopo il suo rientro dai sei mesi in prestito alla Salernitana, una mossa che però non ebbe gli effetti sperati tanto che il difensore campano è rimasto ai margini per tutta la stagione.

LA CONTESTAZIONE - A cambiare le carte in tavola potrebbe essere stata la contestazione nei suoi confronti messa in atto dai tifosi durante la seconda amichevole stagionale, giocata in Alto Tevere dal Grifo contro una rappresentativa della Valdichiana e in cui lui non ha trovato spazio: “Monaco è un professionista e si sta allenando molto bene - ha detto Oddo, in apparenza dispiaciuto per la situazione, dopo il match vinto 10-0 - ma è al centro di alcune trattative e in questi casi è meglio non rischiare”. Parole che lasciano presagire la possibilità di un addio 'forzato' (probabilmente con destinazione Catania) che è invece già diventato realtà per un altro dei biancorossi in uscita.

MUSTACCHIO VIA TRA LE LACRIME - A lasciare Pietralunga è stato Mattia Mustacchio (30), ceduto a titolo definitivo al Crotone. Prima di partire per la Calabria però, l'esterno che era stato acquistato nel gennaio 2017 dalla Pro Vercelli ha ringraziato e salutato con parole velate di tristezza la città di Perugia, i suoi cittadini e i tifosi biancorossi attraverso il proprio profilo Instagram...