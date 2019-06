Serie B, calciomercato Perugia: fa 'rumore' l'idea Falletti. Il Pescara piomba su Costa e Iemmello

A un giorno dal via della campagna abbonamenti inizia a tenere banco il calciomercato e a Perugia ha fatto “rumore” l'ipotesi lanciata dall'edizione umbra: “Grifo, è Falletti l'ultima idea” il titolo dell'articolo a firma di Antonello Ferroni, secondo cui potrebbe essere lui il 'Dybala' evocato da Oddo nel giorno della sua presentazione. Reduce da una stagione in prestito al Palermo (che non si è iscritto e ora rischia seriamente di ripartire dai dilettanti), il 26enne uruguagio tornerà a Bologna dopo aver segnato in rosanero 4 gol (con 5 assist) in 32 gare. Dalle parti del Curi però se lo ricordano soprattutto per aver salvato la Ternana in due derby: nella stagione 2014/15 - dopo che Bojinov aveva replicato a Parigini nel primo tempo - Falletti vanificò il rigore trasformato sotto la Nord da Falcinelli con una formidabile serpentina tra i difensori biancorossi; nel settembre 2016 replicò invece a Bianchi in una partita tragicamente segnata dal malore fatale che colse un tifoso sugli spalti.

LA REAZIONE SUI SOCIAL - Due reti ancora scolpite nella memoria dei perugini che ne riconoscono però le qualità e sui social 'aprono' all'ex rivale, che il Bologna potrebbe mandare di nuovo in prestito: “Ma magari”, “Un calciatore fortissimo per la categoria”, “È forte, Ternana o non Ternana”, “Ha un gran tiro da fuori”, “Quanto me darebbe gusto”. Messa così, insomma, non ci sarebbe nemmeno bisogno del 'bagno purificatore' al quale fu sottoposto Miccoli 17 anni fa. Essendo ormai un big della categoria, Falletti fa però gola ad altre squadre e nei giorni passati sono state insistenti le voci che lo accostano al Frosinone di Alessandro Nesta, concorrente del Perugia anche nella corsa a Verre.

DOPPIA INSIDIA DA PESCARA - E le concorrenti non mancano nemmeno su altri obiettivi come Filippo Costa (24), 24enne terzino sinistro della Spal finito nel mirino del Pescara che propone uno scambio con Crecco. A sostenerlo è 'tuttomercatoweb.com' secondo cui gli abruzzesi avrebbero puntato anche l'attaccante Iemmello (27) del Benevento, dove il nuovo tecnico Filippo Inzaghi ne valuterà la situazione, e potrebbero inserire il centrocampista Brugman (26) nella trattativa. L'ex foggiano piace anche al Grifo che con i campani potrebbero giocarsi il jolly Bianco: il regista, cercato anche dal Cosenza nei giorni scorsi, piace ai giallorossi e nel giorno della presentazione di Oddo (lunedì 24 giugno) è stato visto entrare in sede, probabilmente proprio per discutere del suo futuro. Per l'attacco non è poi da sottovalutare la pista che porta al 20enne Celar della Roma, mentre sull'atalantino Vido (22) si è fatto sotto anche il Crotone e al momento non ha avuto sviluppi il sondaggio fatto per Rosseti (24) dell'Ascoli.

TRAFFICO SU DELI - C'è traffico anche su Francesco Deli (24), centrocampista che si svincolerà dal Foggia non iscritto in C ma piace anche al solito Frosinone e al Bari del patron De Laurentiis, tornato tra i professionisti e a caccia di un'altra promozione. Goretti resta sempre attento poi sul senegalese Mamadou Coulibaly (20) dell'Udinese (ma era in prestito al Carpi), che Oddo ha allenato in Friuli e prima ancora a Pescara: ha lo stesso procuratore di Costa con cui il diesse perugino ha parlato nelle ore scorse a Milano. Nella lista del Perugia restano poi altri centrocampisti come Dezi (28) del Parma, Cavion (24) dell'Ascoli, Schenetti (28) del Cittadella, Benali (28) del Crotone e il rumeno Marin (20), reduce da un campionato di C col Pisa ma di proprietà del Sassuolo.