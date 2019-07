Serie B, calciomercato Perugia: sfida all'Empoli per Brignoli? E spunta Capone...

Calciomercato ancora 'attendista' per il Perugia, che aspetta i tempi della burocrazia per formalizzare il ritorno di Carraro in prestito dall'Atalanta e l'ingaggio del 19enne terzino Mardochee Nzita, svincolatosi dall'Arsenal. Con Deli (24) liberatosi dal Foggia ormai a un passo dalla Cremonese, proprio tra i grigiorossi lombardi il Grifo avrebbe sondato il regista Castagnetti (29) che in passato ha vinto la B con Spal e Empoli. A Cremona danno poi Goretti interessato anche a un suo compagno, l'attaccante Strizzolo (27) su cui si è mosso anche il Pordenone, ma oggi il dirigente biancorosso potrebbe aver fatto una mossa di quelle pesanti per rompere lo 'stallo'. Secondo quanto raccolto dalla redazione di 'tuttomercatoweb.com' il'Goro' avrebbe incontrato a Milano l'ex grifone Alberto Brignoli (27) e il suo agente. Sul portiere, destinato a svincolarsi dal Palermo, nei giorni si era mosso anche l'Empoli dell'altro ex Cristian Bucchi e chissà che il Grifo non provi a inserirsi, anche se questo rimetterebbe in discussione la permanenza di Leali (26) che rientra invece dal prestito al Foggia. Sempre 'tuttomercatoweb.com' dà anche l'esterno atalantino Christian Capone (20), ex Pescara (6 gol e 4 assist in 36 partite di B), come nome 'caldo' per il Perugia.

DOPPIETTA A BOLOGNA? - Tornando al centrocampo però, negli ultimi giorni ha preso sempre più piede dalle parti del Curi l'idea di riportare Kingsley (19) dal Bologna. Nel club emiliano c'è ora il perugino Walter Sabatini ad affiancare il direttore sportivo Riccardo Bigon e il suo collega biancorosso nei prossimi giorni parlerà loro con loro del giovane nigeriano ma anche del fantasista Falletti (26). L'uruguagio piace anche al Frosinone di Nesta, che nel frattempo secondo quanto riportato dai quotidiani sportivi umbri avrebbe sondato il difensore biancorosso Gyomber (27) e intanto - secondo Sky Sport - ha bloccato il 24enne polacco Szyminski che si libererà dal Palermo. Il Perugia continua così a monitorare anche Benali (27) del Crotone, vecchio 'pallino' del nuovo tecnico Oddo che lo ha allenato a Pescara e poi in Calabria. Da registrare intanto il pressing dell'Entella su Cavion (24) dell'Ascoli, altro obiettivo di Goretti per il centrocampo che aspetta di capire anche il destino di Frattesi (19), che la Roma riprenderà dal Sassuolo e potrebbe essere un'idea con la formula del prestito.

SADIQ E JOSS TRA I BIG - A giocare sicuramente nella massima serie intanto saranno gli ex grifoni Umar Sadiq (22) e Didiba Joss, anche se lo faranno fuori dall'Italia: l'attaccante nigeriano è stato ceduto in prestito dalla Roma ai serbi del Partizan di Belgrado, mentre il centrocampista camerunense ha firmato con gli slovacchi del Senica FK. Il portiere Gabriel, l'anno scorso a Perugia, ha firmato invece da svincolato con il Lecce neopromosso in Serie A.

Umar Sadik je stigao u Beograd. Očekuje se njegov dolazak u Sloveniju. @FKPartizanBG pic.twitter.com/vbz1IV7h3i — FK Partizan (@FKPartizanBG) 2 luglio 2019

LO STAFF TECNICO DI ODDO - Il Perugia intanto ha ufficializzato lo staff tecnico. Vice di Massimo Oddo sarà il 'fedelissimo' Marcello Donatelli, che ha lavorato con il nuovo allenatore biancorosso dopo averlo già fatto come assistente per Fabio Liverani (ora al Lecce) ai tempi del Genoa e del Leyton Orient. Il preparatore atletico sarà invece è Andrea Arpili, preparatore dei portieri Gianfranco Gagliardi (ex giovanili del Genoa), match anylists Lorenzo Vagnini (negli ultimi anni all’Ascoli). A sei giorni dall'apertura dei botteghini sono intanto 580 gli abbonamenti confermati con diritto di prelazione.