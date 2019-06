Serie B, calciomercato: Perugia-Dezi, operazione stile Verre? Bianco e Mustacchio ai saluti

Se trattenere Valerio Verre al momento è impossibile, perché non 'inventarsene' uno nuovo? Magari questo avrà pensato Roberto Goretti se davvero ha sondato il terreno per Jacopo Dezi come riportato dalla 'Gazzetta di Parma'. Come era accaduto al fantasista romano alla Sampdoria (dove è appena tornato), anche il centrocampista degli emiliani non è riuscito a trovare spazio in Serie A e quasi certamente cambierà aria in questa sessione di calciomercato. Con una sola presenza all'attivo nell'ultimo torneo, probabilmente verrà girato in prestito in B e quella perugina - a cui Dezi è rimasto legato - potrebbe essere la piazza giusta per il suo rilancio come accaduto quest'anno con Verre. Jolly in grado di giostrare in qualsiasi posizione del centrocampo, sta trascorrendo le vacanze a Capri (dove in questi giorni ha festeggiato il 43esimo compleanno e si è sposato il nuovo tecnico biancorosso Massimo Oddo) e a 27 anni potrebbe persino fare meglio di quanto fece due anni fa in biancorosso con Bucchi (7 gol e un assist da mezzala) o nelle sue altre esperienze in cadetteria con il Crotone, il Bari o lo stesso Parma. Sulle sue tracce, secondo 'tuttomercatoweb.com', ci sono però anche l'Empoli (dove è finito proprio Bucchi), il Palermo e il Pescara tanto che il Perugia continua così a monitorare altri obiettivi. Tra questi ci sono il 28enne Schenetti del Cittadella e Benali (28 anni): quest'ultimo ha giocato a Pescara con Oddo ma difficilmente il Crotone lo lascerà partire. In uscita c'è poi da registrare il concreto interessamento del Cosenza per il 31enne regista Raffaele Bianco, che potrebbe dunque lasciare Pian di Massiano dopo due stagioni, e quello del Crotone per il 30enne esterno Mattia Mustacchio che sarebbe pronto ad accettare l'offerta di un contratto biennale.

SCOMMESSA PARODI? - Dal Piemonte arrivano intanto voci su Giulio Parodi, 21enne difensore della Juventus Under 23 e gestito dalla 'Reset Group' di Davide Lippi, così come in passato di Oddo e ora degli attaccanti Pietro Iemmello (27 anni) del Foggia e Cristian Galano (27 anni e come Dezi di proprietà del Parma), a loro volta accostati al Grifo nei giorni scorsi. E secondo 'seriebnews.com' sarebbe lo stesso Oddo a spingere per l'arrivo di questo jolly di 21 anni reduce dalla stagione in C con i bianconeri, dove però ha collezionato appena tre presenze (2 in Coppa Italia e una con la Primavera). A frenarlo, dopo le 44 gare giocate (con 3 gol all'attivo) sempre in C nelle due precedenti stagioni con il Pordenone, è stata la lesione del legamento crociato anteriore. Rientrato in gruppo nel finale di campionato, può giocare da centrale o da terzino destro e ora è a caccia di rilancio e chissà che non lo farà a Perugia.