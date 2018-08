Calciomercato Perugia, doppio colpo: Cremonesi e Gyomber sono giocatori del Grifo

Pochi giorni alla chiusura del calciomercato, le operazioni termiranno il 17, ed il Grifo continua a piazzare qualche colpo per sistemare la squadra in vista del prossimo campionato. Oggi il club perugino ha reso ufficiali gli arrivi di due difensori. Si tratta di Michele Cremonesi e Norbert Gyomber. Il primo arriva in prestito temporaneo, fino alla fine della stagione, dalla Spal mentre il secondo, di proprietà della Roma, lo scorso anno ha militato nel Bari e il Perugia lo ha acquistato a titolo definitivo.

Cremonesi. Michele Cremonesi è nato a Cremona il 15 aprile del 1988. Difensore centrale alto più di 180 centimetri, dal 2005 al 2013 milita nella squadra della sua città, la Cremonese, totalizzando anche 6 reti nelle sue 124 presenze. Dal 2013 al 2016 gioca con il Crotone per poi trasferirsi alla Spal. Alla fine del suo primo anno a Ferrara, la squadra vince il campionato di Serie B garantendosi una storica promozione. Nella massima serie, Cremonesi entra in campo 5 volte. Durante la sessione di mercato del gennaio 2018 passa in prestito alla Virtus Entella.

Gyomber. Norbert Gyömbér nasce a Banská Bystrica, città situata al centro della Repubblica Slovacca, il 3 luglio 1992. Alto quasi 190 centimetri e di piede destro, dal 2011 al 2013 milita nel Dukla Banská Bystrica arrivando a quota 50 presenze. Nell’estate del 2013 si trasferisce a Catania. Esordisce con i siciliani il 19 ottobre 2013 durante la partita vinta dal Cagliari per 2-1. La sua squadra esce sconfitta anche dalla partita in cui Gyomber mette a segno la sua prima rete: il 26 marzo 2014 in casa contro il Napoli. Nell’agosto 2015 il ds umbro Walter Sabatini lo porta a Roma. Dopo 6 presenze, nell’estate 2016 il Pescara lo prende in prestito ma già nel febbraio 2017 cambia squadra e approda al Achmat Groznyj, formazione del campionato russo. All’inizio della passata stagione torna in Italia indossando la maglia del Bari. Segna la sua prima rete il 5 maggio 2018 proprio contro il Perugia. Con la nazionale del suo paese ha totalizzato 18 presenze con l’Under-21 e 20 con la Nazionale Maggiore.

Mercato. Da oggi a venerdì in casa Grifo saranno giorni comunque caldissimi. Il Perugia si muove cercando di cedere alcuni pezzi, Belmonte e Del Prete su tutti, e soprattutto alla ricerca di pezzi importanti per completare la rosa. In pole sul taccuino dei dirigenti perugini ci sono il portiere Gabriel ed Han che potrebbe tornare a Pian di Massiano. Le parti sono in contatto e tutto si muove. Vedremo nelle prossime ore.