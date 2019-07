Serie B, calciomercato Perugia: aspettando Vicario è ufficiale Ruggiero. Sirene per Dragomir e Gyomber

Massimo Oddo dovrà aspettare ancora qualche ora prima di accogliere in ritiro Guglielmo Vicario (22), portiere che il Cagliari ha acquistato dal Venezia per poi girarlo in prestito al Perugia. Il Grifo è riuscito a respingere l'inserimento di altri club (Benevento e Chievo), forte dell'accordo con i sardi che nel frattempo hanno chiesto informazioni su Vlad Dragomir (20) per il quale si potrebbe magari replicare l'operazione Vicario lasciandolo in Umbria per un'altra stagione. Come riportato dai quotidiani umbri sul centrocampista rumeno però (sondato nei giorni scorsi anche dalla Sampdoria che nel frattempo potrebbe trattenere Valerio Verre (25) corteggiato dal Verona), c'è anche l'Empoli di Cristian Bucchi che in Toscana sta creando una 'colonia' di ex biancorossi: già presi il portiere Alberto Brignoli (27) e Filippo Bandinelli (24) ma in arrivo c'è anche Jacopo Dezi (27) dal Parma insieme a Leo Stulac (24). Colpi importanti per i toscani - che grazie alle risorse arrivate dalle cessioni e dal 'paracadute' per la retrocessione dalla A - si sono già assicurati anche il bomber Leonardo Mancuso (27), il trequartista Karim Laribi (28) e il centrocampista Davide Frattesi (19).

UFFICIALE RUGGIERO - Il Perugia intanto, che come detto aspetta Vicario a Pietralunga, ha bloccato un giovane portiere che era in prova in Alto Tevere e ha subito convinto lo staff biancorosso: “A.C. Perugia Calcio - si legge nella nota del club - comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il calciatore Lorenzo Ruggiero dal Genoa CFC. Il portiere classe 2001 arriva in biancorosso fino al termine della stagione”. A garantire per lui Gianfranco Gagliardi, preparatore dei portieri del Grifo con cui ha lavorato nel vivaio dei liguri: Ruggiero è da oggi un calciatore del Grifo che dovrebbe affidargli il ruolo di preziosa 'spola' tra Primavera e prima squadra.

GYOMBER ALL'ESTERO? - Con la cessione di Federico Melchiorri (32) al Pescara per il momento sfumata, il Grifo potrebbe fare come detto cassa con Dragomir ma le richieste non mancano nemmeno a Norbert Gyomber (27), difensore che Alessandro Nesta vorrebbe portare con sé a Frosinone. Sullo slovacco nelle ultime ore sembra essersi rifatta sotto la Stella Rossa di Belgrado, che già da qualche settimana monitorava il calciatore.

LA PRIMA DI ODDO - Una giornata di festa e passione ci si aspetta intanto domenica (21 luglio), quando il nuovo Grifo di Massimo Oddo farà il suo debutto stagionale in amichevole. La prima avversaria nel ritiro di Pietralunga (stadio “Vincenzo Martinelli” ore 17 con ingressolibero) sarà la formazione dilettantistica locale della Pietralunghese. Non sarà questo però il match in cui farà il suo esordio la nuova maglia, di cui il club per il momento ha svelato solo un paio di dettagli e che invece verrà indossata il 31 luglio sera al Curi nel match contro la Roma.