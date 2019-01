Serie B - Calciomercato: Marco Carraro è del Perugia

La società ha ufficializzato il nuovo acquisto Marco Carraro che arriva a titolo temporaneo fino al termine della stagione dall'Atalanta. Carraro, di professione centrocampista, nasce a Dolo nel 1998. Il giocatore calcisticamente cresce nelle giovanili del Padova e dell'Inter e poi nella stagione 2017/2018 passa direttamente in B con la maglia del Pescara. A fine stagione viene girato in prestito al Foggia dove colleziona 14 presenze più una in Coppa Italia. Trovando poco spazio con la compagine pugliese ha deciso così di arricchire la rosa a disposizione del tecnico Nesta.

Mercato. Molto probabilmente, a parte lui, fino alla sfida di sabato contro l'Ascoli non arriveranno altri rinforzi. La società biancorossa si concentrerà molto sulle uscite lasciando il resto all'ultima settimana del calciomercato. Servirebbero terzini come il pane ed il club sta intavolando diverse trattative per cercare quello sinistro. La prima scelta è Martella ma il Crotone batte cassa pesante e quindi la domanda e l'offerta al momento restano molto distanti. Il direttore dell'area tecnica Roberto Goretti, intervistato dai quotidiani, ha detto che ha pronte altre alternative in caso Martella non andasse in porto. Per il resto il club lavora sulle uscite. Dovrebbe perfezionarsi, infatti, in queste ore lo scambio Leali - Bizzarri con il Foggia che porterebbe così il portiere biancorosso ad accasarsi in Puglia. Tutto fermo invece per Marco Moscati. Il giocatore che sarebbe dovuto andare a Brescia in questi giorni è ancora a Pian di Massiano. L'affare ha subito uno stop e potrebbe anche non concludersi. Smentite poi dallo stesso Goretti le voci su una possibile cessione di Federico Melchiorri. A meno di offerte irrunciabili il giocatore resterà in biancorosso. Attacco dunque confermato in toto e completato, sempre secondo Goretti, dall'arrivo di Sadiq.