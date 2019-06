Serie B, calciomercato: il Perugia 'conta' su Dragomir. E Monaco fa il freestyler a Ibiza

Il raduno è fissato per il 10 luglio e c'è ancora un mese scarso di vacanza per i calciatori del Perugia, uno dei quali continua però ad allenarsi anche al mare. Si tratta di Aleandro Rosi, che sul suo profilo Instagram si immortala da qualche giorno mentre suda sulla cyclette. Duro lavoro - e non potrebbe essere altrimenti - anche per Vlad Dragomir, che si prepara al debutto con la sua Romania nell'Europeo Under 21 (martedì 18 giugno, ore 18.30 contro la Croazia) e si mostra fiducioso sullo stesso social. Il Grifo spera possa mettersi in mostra e attirare l'attenzione di grandi club: in caso di una grande offerta infatti, la società lo cederebbe per garantirsi un 'tesoretto' da reinvestire sul mercato. Soldi che andrebbero ad aggiungersi a quelli risparmiati per il riscatto e l'ingaggio di Verre, garantendo così al responsabile dell'area tecnica Roberto Goretti un budget importante per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Massimo Oddo (reduce dal 43esimo compleanno e dalle nozze festeggiate a Capri).

MONACO FREESTYLER - Tornando invece alle vacanze dei Grifoni, c'è chi come Marco Moscati ha deciso di calarsi con la sua compagna tra i canyon della Monument Valley prima di spostarsi tra le barriere coralline e il mare limpido di Antigua e Barbuda. Destinazione estera anche per Salvatore Monaco, che ha ancora due anni di contratto con il Perugia ma potrebbe lasciare Pian di Massiano nelle prossime settimane. In attesa di conoscere il suo destino, intanto, il 26enne difensore campano fa il freestyler in spiaggia a Ibiza e sfida gli amici e i suoi followers a palleggiare con una pallina da tennis: "L’estate è mare e divertimento. - scrive Monaco -. Fai anche tu un video dove palleggi con la pallina da tennis, taggami e usa l’hastag.. condivido i più divertenti. Accetti la sfida?".