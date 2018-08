Serie B - Brescia - Perugia : segui la diretta

Finalmente il campionato del Perugia sta per prendere il via. tra poco, infatti, i biancorossi scenderanno in campo allo stadio "Rigamonti" per vedersela contro il Brescia. E sarà un esordio faticoso per i perugini alla ricerca di una identità. Basti pensare, infatti, che lil primo allenamento al completo la squadra lo ha fatto solo domenica scorsa. Nesta però ha detto apertemente che questo per i suoi non sarà un alibi. In squadra ci sono ragazzi importanti che possono fare la differenza. Basta solo crederci.

Brescia. Dall'altra parte il Grifo si troverà di fronte le rondinelle, squadra con un organico di tutto rispetto che potrà sicuramente lottare per posizioni di vertice. Basti pensare all'attacco dove il Brescia sfodererà pezzi da novanta come Tremolada e Donnarumma mentre in mediana può contare sul baby talento di cui tutti parlano, Tonali. In panchina, come per il Grifo, quest anno la società ha scommesso su Suazo, al suo esordio in cadetteria. Insomma gara da far tremare le gambe quella che si giocherà tra poco.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI:

BRESCIA: Alfonso, Curcio, Gasteldello, Romagnoli,Mateju, Ndoj, Tonali, Ferrai, Tremolada, Bisoli, Donnarumma. A disposizione: Morosini, Rondarini, Belkheir, Carillo, Lancini, Spalek, Dall'Oglio, Andreancci. All: Suazo

PERUGIA: Gabriel, NGawa, Cremonesi, Falasco, Mazzocchi, Moscati, Bainco, Verre, Felcioli, Han, Video. A disposizione: Bordin, Sgarbi, Kingsley, Leali, Melchiorri, Perilli, Dragomir, Kouna, Bianchimano, Mustacchio, Ranocchia, El Yamiq. All: Nesta

ARBITRO: Sig. Pezzuto di Lecce

ASSISTENTI: Imperiale di Genova - Pagliardini di Arezzo

IV UOMO: Maggioni di Lecco

!e squadra e sono in campo. Inno d'Italia, tra poco si parte. Un minuto di silenzio per le vittime di Genova.

1'pt: Fischio d'inizio si parte, Parte il Grifo ed inizia il campionato di serie B

4'pt: si combatte in modo equilibrato. Difficile trovare per entrambe la squadre trovare la via giusta

7'pt: azione offensiva del Brescia. Cinprova Donnarumma. La difesa perugina spazza via

13'pt: guadagna un buon fallo laterale il Perugia con Vido. Il Brescia annulla la pressione

18'pt: super occasione per il Brescia con Ngawa che sbaglia tutto e serve. Tremolada. Il diagonale dal limite termina di poco a lato

24'pt: Vido per Han in area di rigore. Controllo impreciso ed azione persa

26'pt: il Grifo prova ad insistere ancora con Han che si fa sorprendere dalla difesa di casa

29'pt: sbaglia ancora Felicioni c he di sinistro manca l'aggancio e manda alto sopra la traversa. Buon cross di Moscati ma il grifone sbaglia tutto

31'pt: Video solo davanti al portiere si fa ribattere una conclusione importante

35'pt: il Perugia prova ad alzare il baricentro ma sembra non riesca a trovare le vie giuste per impensierire l'avversario

43'pt: RETE DEL BRESCIA! BISOLI. Assist di Castaldo, dormita della difesa perugina e gol del giocatore

45'pt: si mette malissimo per il Grifo, vista la prima parte della gara, e finisce anche il primo tempo

45+1'pt: finisce qui la prima parte della gara. Partita non bellissima per il Grifo e tanto da fare nella ripresa

1'st: si riprende. Il Perugia effettua il primo cambio: esce Mazzocchi per Mustacchio

5'st: non bene il Perugia che fatica a costruire azioni importanti. Azioni di gioco praticamente nulle

8'st: per il Brescia ci prov aTremolada. Para Gabrie