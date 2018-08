Brascia - Perugia, le pagelle: Vido salva la partita, deludono Han e Mazzocchi

Gabriel: il portiere perugino da grande sicurezza al reparto. Nulla può sul colpo ad incrociare di Bisoli. Voto. 6

Ngawa: La gara per lui non è per nulla brillante. Regala un pallone d'oro a Tremolada che fa tremare letteralmente tutti. Voto: 5,5

Cremonesi: Bravo a stringere i denti e bloccare le bocche di fuoco avversarie come Ferrari. Prova anche ad andare in avanti. Voto: 6

Falasco: Si inserisce nella difesa a tre e fa quello che può. Da rivedere. Voto: 6

Mazzocchi: Prova a proporsi in avanti con qualche traversone per i compagni ma purtroppo non riesce mai ad essere incisivo. Voto: 5 (46' Mustacchio: gioca alto andando in avanti senza però grande costruzione di gioco. Voto: 5,5)

Moscati: prova a fare molta densità a metà campo e prova ad aiutare la squadra in fase offensiva. Le prova tutte ma deve dimostrare ancora tutto il suo valore. Voto: 6

Bianco: Molto bene nel primo tempo poi cala nella ripresa. Deve ancora ritrovare la giusta condizione. Voto: 6 ('79' Kingsley: S.V.)

Verre: la sua classe si vede ma i suoi acuti sono troppi pochi soprattutto quando i suoi sono in netta difficoltà. Voto: 6

Felicioli: Tenta la conclusione sparando altissimo sopra la traversa. Poi perde Bisoli quando segna la rete del vantaggio. Voto: 5,5

Han: dribbling e tanto movimento ma pica concretezza. Non crea pericoli nonostante ci provi. Un po' deludente. Voto: 5

Vido: dai suoi piedi passano le palle più importanti. Alcuni errori per lui ma poi si procura il rigore. Voto:6,5