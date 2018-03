Serie B - Breda:"Tutti uniti. Con il Foggia ci aspetta una battaglia"

Il Perugia è pronto a tornare in campo. E lo farà sabato al Curi contro un Foggia lanciatissimo che ha, al momento, 3 punti meno del Perugia ma tanta voglia di continuare la sua marcia senza sosta. Una partita che si preannuncia non facile. A fare il punto della situazione alla vigilia il tecnico Breda. "Il Foggia a gennaio ha cambiato moltissimo e stanno lavorando molto bene portando avanti il lavoro degli anni scorsi" ha commentato "La squadra è in crescita e arriva con 4 vittorie fuori casa. Dovremo stare molto attenti perchè sarà una battaglia dal risultato non scontato. Vorrei che tutto l'ambiente capisse che servirà l'apporto di tutti".

Classifica. Attualmente i biancorossi sono tornati in piena bagarre play-off e la partita di sabato servirà molto anche in questo senso. L'obiettivo del Grifo sarà necessariamente quello di mettere in cascina qualche punto. "La nostra filosofia è quella di preparare la partita cercando di vincerla o raccogliere almeno un punto. Il campionato di B insegna che si può vincere o perdere con tutti. C'è sempre da soffrire e sarà così anche con il Foggia".

Difficoltà. Uno dei "problemi" maggiore della gara contro i pugliesi sarà quella di fermare Kragl, giocatore pericoloso sotto porta. "Il ragazzo sta facendo grandi cose" ha proseguito il tecnico "Ha qualità balistiche non indifferenti anche da palla inattiva. Come lui però anche gli altri due attaccanti ci daranno qualche grattacapo. Il Foggia ha una grande identità di gruppo per cui starà solo a noi e alle nostre armi riuscire a fermarli".

Furto. Alle difficoltà della gara si aggiungono anche quelle di martedì quando nell'intervallo i grifoni hanno scoperto che i ladri erano entrati negli spogliatoi. "E'stata una situazione sconvolgente. Dopo questo fatto ero sicuro che nel secondo tempo le cose non sarebbero andate bene invece la reazione della squadra è stata esemplare. Ce ne siamo accorti quando stavamo tornando in campo per la ripresa. Al momento è stato uno shock ma sono più preoccupato per questi giorni e per alcune ripercussioni psicologiche. Ho detto a tutti di pensare solo alla gara perchè siamo in un ottimo periodo e credo che i ragazzi mi ascolteranno".

Stanchezza. Il furto e una serie di partite a mille potranno portare ad un piccolo calo di brillantezza? "Tutta la squadra ha voglia di fare bene e non pensoc he disperderanno energie a pensare a altro. Noi stiamo giocando molto ma non penso che avremo cali di tensione o concentrazione. Nessuno vuole disperdere quello che di buono stiamo facendo".

Messaggio. Mister Breda poi ci tiene a cercare unità di intenti tra tutte le componenti. "Voglio dire che non bisogna mai dare nulla per scontato. Vincere in casa non è semplice e non lo sarà neanche domani. Dobbiamo essere tutti uniti e nei momenti di difficoltà questo è fondamentale".

Formazione. Viste le gare ravvicinate è pensabile un turn over? "Non ho ancora deciso chi giocherà. Farò le mie valutazioni all'ultimo anche perchè tutti hanno recuperato dalle fatiche della gara contro il Brescia e avremo a disposizione anche Del Prete e Bianco. Ci siamo allontanati un po' dalla zona rossa della classifica e siamo tutti più pronti e tranquilli anche mentalmente anche se sappiamo che ogni volta c'è da soffrire. Dobbiamo essere concentrati su di noi e il nostro modo di stare in campo".

Attaccanti. La coppia di bomber Cerri - Di Carmine sta facendo cose egregie. Speriamo su di loro anche domani? "Nel giorne di ritorno siamo diventati l'attacco più prolifico del campionato ma devono rimanere concentrati sul lavoro e su possbili alternative davanti. L'importante sarà a livello di squadra non perdere l'equlibrio e fare bene tutte e due le fasi di gioco trascurandole pensando di essere già bravi" ha concluso.