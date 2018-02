Serie B, Parma-Perugia, le analisi di Breda: "Siamo molto amareggiati..."

L'1-1 di Parma ha lasciato, senza ombra di dubbio, un po' di amaro in bocca a mister Breda che si è visto svanire sotto il naso una vittoria che sembrava in tasca. Un Grifo completamente ridisegnato comunque si è fatto valere ed il tecnico ha visto comunque del buono. "Il primo tempo è stato brutto per entrambe le squadre e per quello che ci riguarda abbiamo commesso tante imprecisioni" ha commentato "Nella ripresa abbiamo fatto meglio e dopo la rete di Cerri abbiamo avuto anche l'occasione di chiudere la gara. Potevamo vincere perchè il Parma non ha creato vere e proprie palle gol. Il rigore? Peccato perchè era evitabile".

Scelte. Molte novità riguardanti la formazioni. Prima su tutte l'esclusione di Colombatto. "Abbiamo una rosa molto ristretta e voglio che tutti trovino il loro spazio. Ho scelto di non farlo giocare per dare spazio a tutti e per dargli il tempo di tirare il fiato. Per il resto gli altri hanno fatto bene nei ruoli dove hanno giocato. Vedi Del Prete che si è mosso a dovere nella difesa a 3. Tutti devono sentirsi partecipi e dare il loro contributo Abbiamo tantissimo da lavorare anche per trovare la continuità che ci manca ma che come noi manca al Parma per esempio".

Voci. Da più parti si dice che la panchina di Breda sia in bilico. Che effetto fa al tecnico? "Io mi concentro solo sul mio lavoro e con quello devo convincere. Devo dare un gioco al Perugia e mi sto impegnando per questo. Per il resto sono voci" ha concluso.

Raffaele Bianco. Contento per la prestazione personale ma non tanto per il risultato. "Era molto che non giocavo e sono partito molto contratto. Il primo tempo non siamo stati nè belli nè efficaci, nella ripresa ci siamo svegliati ma dobbiamo ancora dare più qualità alla nostra manovra. Venire a Parma cercando di vincere è un bel segnale. Ci prendiamo il punto che ci farà lavorare con un pochino più di tranquillità in vista delle due gare difficilissime contro Palermo e Frosinone. Magnani? Lo abbiamo consolato perchè ha fatto una gara strepitosa" ha detto.