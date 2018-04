Serie B - Breda:"Se il pareggio fosse arrivato prima avremmo vinto"

Finisce con un parila gara tra Venezia e Perugia. Un pareggio conquistato con molta fatica dai padroni di casa che hanno dimostrato di non avere ancora dimistichezza con il nuovo modulo. E di questo parla, a fine gara, il tecnico Breda. "Dare adesso un giudizio sul tridente sarebbe sicuramente prematuro" ha detto "Ci sono state molte cose che hanno condizionato la gara ma nel complesso molte cose sono andate bene. Dobbiamo lavorarci perchè cambiano i punti di riferimento e per i ragazzi non è facile abituarsi subito. Zanon? Doveva darci equilibrio anche con questo nuovo assetto e penso che per noi sarà ancora utile".

Partita. Il Grifo sembrava essere partito subito molto forte poi si è spento e riacceso grazie anche a dei cambi mirati. "L'approccio è stato buono poi abbiamo perso molte delle nostre sicurezze ed il Venezia è venuto fuori. Nel primo tempo siamo stati traballanti mentre nella ripresa abbiamo creaton qualche bella occasione. Se avessimo pareggiato prima avremmo anche vincere".

Assenze. Di certo anche le numerose defezioni non hanno aiutato la squadra. "Non è giusto parlare di chi non ha giocato perchè abbiamo un obiettivo e chiunque giochi deve dare il massimo. Sono molto contento invece di chi è entrato. Non possiamo crearci alibi o piangerci addosso ma solo lavorare e trovare soluzioni nuove".

Lavoro. Ecco che il lavoro diventerà fondamentale in questi due giorni prima della gara di martedì sera contro il Carpi. "Lavorare è la sola cosa che possiamo e sappiamo fare e dobbiamo concentrarci su quella. Bisogna capire quali aspetti sono da migliorare e quelli da riutilzzare in altre situazioni. Abbiamo l'obiettivo di fare punti e questo significa farli subito contro il Carpi. Da qui alla fine ci attendono solo battaglie e sta a noi saperle vincere preparandole al meglio".