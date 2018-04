Serie B - Breda:"Ripartiamo subito contro il Venezia"

Dopo la battuta d'arresto contro l'Avellino è d'obbligo per il Perugia rialzarsi subito e "vendicarsi" , sportivamente parlando, contro il Venenzia di mister Inzaghi che arriverà sabato pomeriggio allo stadio Curi. E la parola passa subito al tecnico Breda che parla delle assenze biancorosse. Bandinelli dovrà essere operato alla spalla, Pajac ne avrà ancora per qualche giorno e Bianco che sarà squalificato dopo il giallo rimediato luned'ì e saranno out anche Magnani e Gonzalez. "Ci sono periodi in cui può esserci meno abbondanza nelle scelte ma è talmente alta la nostra posta in palio che cercherermo alternative rapide. Tutti i ragazzi si stanno allenando bene e non credo che ci saranno problemi. Abbiamo già lavorato su moduli diversi per sviluppare un gioco diverso".

Avellino. Riavvolgendo la settimana la mente va a lunedì sera e alla sconfitta dei biancorossi, soprattutto alle modalità con le quali è maturata. "Sappiamo tutti di aver fatto male ma siamo pronti al riscatto anche se solo il campo dirà. Adesso siamo pronti ad affrontare un'altra battaglia contro il Venezia che in classifica è vicinissimo a noi e che arriva da un risultato negativo. E'una squadra molto tosta e combattiva" ha detto il tecnico.

Avversario. La squadra di Inzaghi, infatti, sarà un cliente da prendere con le dovute cautele ma Breda vuole che i suoi ripartano subito. "E'una squadra solida che ha una delle migliori difese e che è molto forte sulle palle inattive. Dobbiamo riprendere il nostro equilibrio, perso lunedì, in tutte le fasi di gioco. E'stata una battuta d'arresto ma non abbiamo perso le nostre certezze. Noi vogliamo fare bene e ci teniamo a fare una prestazione importante che ci porti dei punti preziosi. Adesso non si può perdere molto tempo"

Presidente. In settimana il patron Santopadre ha lanciato un appello chiamando tutte le forze per rimanere tutti uniti sotto il sogno della serie A. "Il suo messaggio era per farci capire di superare la sconfitta e partire subito forti perchè ci aspetteranno partite molto dure. E più si sta uniti, squadra, cosità e tifosi, e più è facile provare a fare qualcosa di importante" ha commentato il mister perugino.

Inseguire un sogno. Il Perugia sta rincorrendo l'obiettivo della serie A e non sarà certo la sconfitta di lunedì a fermare la corsa della squadra. "A me piace sognare ma anche capire come arrivarci. Noi dobbiamo rimanere fedeli al nostro modi di pensare ad una gara alla volta e lavorare sulla crescita di aspetti che possono farci fare la differenza. Dovremo essere bravi a ricaricarci subito dal punto di vista mentale per giocare ogni volta al massimo. tutti i ragazzi sono molto mentalizzati e credo che abbiano assorbito bene anche la sconfitta con grande voglia di rivalsa".

Diamanti. Il giocatore in settimana ha parlato degli attaccanti e del fatto che devono correre di più per supportare un certo tipo di gioco. "Molto dipende dal modulo avversario e da come giocheremo che è ancora tutto in fase di valutazione" ha concluso.