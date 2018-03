Serie B - Breda: "Pensiamo ad una gara alla volta"

Dopo due gare saltate per il Perugia è tempo di tornare in campo. Martedì alle 18:00 è, infatti, in programma il match al Curi contro il Brescia. "Sia noi che i nostri avversari abbiamo avuto 9 giorni di stop forzato e per questo partiamo da una situazione di equilibrio" ha commentato mister Breda "Perugia e Brescia arrivano da un buon periodo e abbiamo voglia di punti. Starà a noi leggere bene la gara e ripartire da dove ci siamo fermati e soprattutto tornare ad essere la squadra compatta e combattiva delle ultime partite. Non possiamo crearci alibi".

Lavoro. Senza dubbio però quelle del Grifo sono state settimane particolari caratterizzate da preparazione a gare che poi non si sono disputate. "Tra fango, neve, sintetico sono stati giorni anomali ma i ragazzi hanno lavorato bene. Diamanti? Sta molto bene e di giorno in giorno è sempre più protagonista per darci una grande mano. Mi piace molto come si pone e come si allena".

Turn over. Due partite da affrontare in meno di una settimana. Breda pensa a qualche avvicendamento? "Lo spostiamo a più avanti" ha detto "Il gruppo sta lavorando bene e mi piace l'atteggiamento di tutti, anche di chi gioca di meno. Si sentono tutti protagonisti e questo è ottimo. Abbiamo l'approccio da squadra vera ed è una caratteristica che non dobbiamo mai perdere e che si ottiene con il lavoro quaotidiano".

Classifica. Vuoi per le gare non giocate e per i risultati degli altri la graduatoria per i biancorossi è al momento buona. Si può fare già qualche calcolo? "Nel calcio più si fanno calcoli e più si viene smentiti" ha commentato il tecnico "Per noi è un momento determinante della stagione ma fare voli pindarici è molto pericoloso. Prima delle ultime gare, Parma, Palermo e Frosinone molti avevano pronosticato che non avremmo fatto neanche un punto invece ne abbiamo portati a casa sette. Dobbiamo dare la giusta importanza alle gare che ci aspettano come Brescia e Foggia. Nessuna delel due ha un risultato scontato ed ognuna avrà le sue difficoltà. A me piace pensare ad una partita alla volta e riversare tutte le energie nel campo e basta".

Assenti. Per il Perugia mancheranno Zanon e Nura. Proprio quest ultimo è stata sottoposto ad esami cardiologici e dovrà riposare per 30 giorni. Di seguito il comunicato Ufficiale dell'AS Roma.

"Mercoledì 28 febbraio 2018, Abdullahi Nura, è stato sottoposto a controlli cardiologici programmati dai quali sono emersi reperti che hanno reso necessario un periodo di riposo dall’attività sportiva di trenta giorni, successivamente al quale verranno ripetuti gli accertamenti del caso".