Serie B - Breda:"Il nostro obiettivo lo decideremo strada facendo"

Molto soddisfatto per la vittoria il tecnico perugino Roberto Breda. Io suo Perugia ha giocato con determinazione sapenso soffrire e soprattutto non mollando mai. "Dobbiamo ancora migliorare sull'approccio al gioco" ha commentato il tecnico "Ma abbiamo saputo fare una gara di grande sofferenza. Nella ripresa siamo rimasti chiusi, compatti ma sempre con la voglia di provarci. Non siamo andati allo sbaraglio come altre volte. Ho inserito poi in campo Nura e abbiamo guadagnato qualche metro in più".

Serenità ed obiettivi. Chiaro che la vittoria contro il Palermo ha riportato un po' di calma con la squadra che si avvicina alla zona play-off. "Sono stato molto contento che la squadra sia andata sotto la curva Nord s fine gara. Per quanto riguarda i play-off credo che prima dovremo pensare ad affrontare una partita alla volta e poi vedere come va. C'è ancora troppo equilibrio, noi dobbiamo lavorare su noi e sulla crescia".

Diamanti. E adesso il Grifo potrà anche contare su una pedina di grande spessore. "Diamanti è un regalo inaspettato per le qualità incredibili che ha. Vedremo come utilizzarlo. Intanto lo aspettiamo con grande trepidazione" ha concluso Breda.