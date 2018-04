Serie B - Breda:"E'stata la peggiore sconfitta dell'anno"

La sconfitta pesa tantissimo in casa Grifo ed a parlarne è il tecnico perugino Roberto Breda. "Quest anno per noi non esistono mezze misure o facciamo cose bellissime o disastri come quelli di oggi" ha commentato "E'senza dubbio la sconfitta più brutta di tutto l'anno per come l'abbiamo gestita e per come è maturata. Adesso dobbiamo essere bravi a raccogliere le idee e pensare alle prossime 5 gare che ci aspettano da qui alla fine della stagione",

Partita. La gara è stata quasi surreale e probabilmente gestita con troppa superficialità. Grifo in vantaggio di due reti e la Ternana che poi vince con tre marcature. "La nostra colpa è stata quella di aver riaperto la partita dopo il vantaggio con un avversario allo sbando. Abbiamo pensato che ormai era finita e che nessuno avrebbe potuto raggiungerci. Siamo stati poco umili e attenti perchè avremmo dovuto sapere che nel calcio può davvero succedere di tutto"" ha detto "Siamo partiti bene poi abbiamo fatto errori che di solito non facciamo e nel secondo tempo non siamo stati più noi. Cerri? L'ho tolto perchè pensavo che sarebbe stato necessario mettere qualcosa in più in mezzo al campo. Invece siamo andati sempre più in difficoltà".

Tifosi. La cosa che rammarica Breda è il rapporto con il pubblico che non digerirà facilemente la sconfitta. "Mi dispiace molto perchè ci abbiamo mesi per recuperare il rapporto con i nostri tifosi e in 90 minuti abbiamo buttato via tutto. Noi abbiamo fatto i danni e noi dobbiamo rimediare in qualche modo. Abbiamo valori importanti e dobbiamo ricompattarci subito per cercare di fare bene da qui alla fine perchè ancora possono succedere cose belle" ha concluso.