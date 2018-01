Serie B - Breda:"Dobbiamo cercare di fare punti a tutti i costi"

Si riparte. Sabato il Perugai sarà di nuovo in campo per affrontare al Curi la Virtus Entella. Una gara che dirà molto del futuro prossimo del Grifo. Perchè la panchina di Breda, in caso di risultato negativo, potrebbe essere fortemente in bilico dopo la non brillante chiusura del girone di andata. Il mercato non ha portato praticamente nulla ed il tecnico si ritrova a fare i conti con gli stessi uomini del 2017 , anzi qualcuno in meno. "Saranno fuori Han e Casale per infortunio mentre gli altri saranno tutti a disposizione" ha detto il tecnico alla vigilia della gara.

Partita. La lunga sosta ha permesso al mister di lavorare molto con i suoi uomini cercando diverse soluzioni. "La prima settimana di sosta è stata molto pesante e intensa poi abbiamo tornati alla settimana tipo prima della gara cercando di integrare anche i due ragazzi nuovi" ha commentato "Dal punto di vista del match posso dire che sarà un incontro molto importante. Per la classifica che c'è è uno scontro salvezza e dovremo cercare di fare punti a tutti i costi. Queste di inizio ripresa sono match molto particolari dove la tenuta fisica potrà fare la differenza".

Modulo. Molto si è parlato di un nuovo schieramente tecnico del Grifo per le prossime gare. Sarà 3-5-2 a meno di sorprese. Un modulo nel quale potrebbero trovare spazio anche i nuovi Dellafiore e Germoni. "Il primo nella difesa a 3 si è schierato sempre come centrale ed è un ruolo che mi mancava tantissimo. Germoni puà fare bene sia il terzino nella difesa a 4 che il quinto di centrocampo. Entrambi hanno tecnica e buona gamba" ha proseguito Breda "Portiere? Per la gara contro l'Entella Nocchi sarà in porta ed ha sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa anche nelle situazioni più complesse. Poi ci sarà il mercato che è ancora lungo".

Squadra. Detto dell'importanza della gara i ragazzi sono carichi? Hanno le motivazioni a mille? "Tutti si sono allenati molto bene ed hanno reagito molto bene. Ci siamo detti che era ora di cambiare qualcosa alzando i ritmi della tensione in tutti i giorni di allenamento. L'atteggiamento di questi 15 giorni di lavoro è statao molto buono da parte di tutto il gruppo".

Difficoltà. "Saranno le solite di ogni partita. L'Entella ha giocatori di esperienza e che nell'ultimo periodo ha ritrovato molta consistenza. Dobbiamo capire che un risultato positivo ci permetterebbe di lavorare con grande tranquillità e chi darebbe grande serenità nel nostro percorso di crescita che è ancora molto lungo ed impegnativo".

Scelte. "Ho già in mente la formazione. Questo nuovo modulo ci permetterà di avere maggiore compattezza rimanendo fedeli a nsotri modi di stare in campo. Ci servirà maggioore solidità difensiva che ci ha molto penalizzato nelle scorse partite" ha concluso.