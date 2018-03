Serie B - Breda:" Contro la Cremonese concretezza ed equilibrio"

Dopo il grande pareggio di Cesena i grifoni sono chiamati di nuovo a csnedere in campo. Questa volta, venerdì sera, sul rettangolo verde del Curi affronteranno la Cremonese guidata da mister Tesser. Una squadra rognosa e come al solito da prendere con le molle. Proprio come sottolinea il tecnico biancorosso Roberto Breda. "Di sicuro i nostri avversari avranno un approccio molto importante alla gara e starà a noi controbattere nella giusta maniera. Come sempre dovremo avere un duplice ovìbiettivo: equilibrio e pericolosità. In questo i ragazzi, da un mese a questa parte, stanno crescendo molto. Sanno leggere le situazioni senza subire cercando all'inverso soluzioni importanti. E così dovremo affrontare la gara contro la Cremonese, con grande intensità e determinazione".

Crescita. Di fatto il Perugia dal girone di andata a quello di ritorno è assolutamente trasformato sia dal punto di vista del gioco che quello mentale. "Bilanci? No grazie " ha commentato Breda "Parlare di bilanci è troppo appaggante e non mi va perchè credo sia più producente pensare ad una partita alla volta. Mi piace fare il punto alla fine e non a cose in corsa. Spesso vedere solo il buono è controproducente anche se i risultati ci hanno dato ragione. E questo sarebbe un grave errore".

Rinnovo.Se sul bilancio Breda non dice nulla è verosimile parlare di una sua possibile permanenza sulla panchina biancorossa? "In questo momento è fondamentale rimanere concentrati solo sul lavoro e tutto quello che ci distoglie da quest obiettivo non serve ed è dannoso. Vediamo come saremo e come al 30 giugno e poi decideremo il da farsi".

Settimana. Allora torniamo al presente ed alla gara contro la Cremonese. Gli indisponibili saranno Nura e Gonzalez mentre sembra essere perfettamente arruolabile Alberto Cerri. "Ho parlato con il ragazzo e sta molto bene. Ho una mia idea di formazione ma preferisco non rivelare nulla. La gara di domani sarà fondamentale e conteranno anche le piccole cose".

Atteggiamento. La settimana di avvicinamento alla gara è stata corta. Domenica a Cesena e venerdì di nuovo in campo. "Sono stati giorni diversi dagli altri ma abbiamo imparato ad affrontare tutte le tipologie di lavoro. L'importante è, man mano che passano i giorni, focalizzarsi sull'obiettivo e lo ha fatto tutta la squadra. Vedo negli occhi dei ragazzi la convinzione per fare bene" ha concluso mister Breda.