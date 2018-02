Serie B - Breda:"A Parma con l'atteggiamento giusto"

Dopo l'ultima batosta in casa contro il Cittadella per il Grifo è ora di tornare in campo cercando di risollevare risultati e classifica. Certo l'impegno di domenica contro il Parma non sarà una passeggiata con la squadra di casa che veleggia spedita in piena zona play-off. Tanto più che il Perugia dovrà fare a meno degli squalificati Belmonte e Gonzalez e di qualche infortunato come Dellafiore non ancora in forma dopo l'infortunio durante il riscaldamento di sabato. La squadra comunque è pronta. Parola di Breda. "I ragazzi hanno lavorato con l'atteggiamebto giusto e grande voglia di rivalsa. Il Parma ha un organico di primo ordine ma manca di continuità come tante altre squadre in serie B. Per quesdto dobbiamo essere ben focalizzati su una partita alla volta".

Ripartire. I grifoni devono riprendere dallo schiaffone contro il Cittadella. Squadra che ha dimostrato valori ma il tecnico a mente fredda ripercorre anche quelle che sono state le "sfortune" dei suoi. "Purtroppo perdere subito i due centrali, Volta e Dellafiore, in un reparto dive ancora dobbiamo trovare stabilità ci ha tagliato le gambe contro una squadra che ha il miglior rendimento esterno. Tra mille difficoltà poi stavamo crescendo ma l'espulsione ha chiuso la gara. Non cerco alibi ma certe variabili non ci hanno aiutato".

Difesa. Tra squalifiche ed infortuni il pacchetto arretrato è quello maggiormente in alalrme. Ci saranno possibilità per il giovane ed inesperto Magnani? "La gara di domenica sarà un'oppurtunità per lui ed altri. Magnani ha giocato solo a 4 ma per sue caratteristiche può fare tutto. Detto questo credo che l'emergenza sia relativa, sempre in 11 si gioca e poi chi gioca meno può avere maggiori motivazioni" ha detto Breda "Starà solo a noi affrontare la partita nel modo giusto".

Formazione. 11 comunque già decisi. Almeno per il tecnico. "Ho deciso tutto. I ragazzi si sono preparati bene e so che chiunque andrà in campo darà il massimo in ogni occasione. Le motivazioni ci sono, la voglia e la voglia di rivalsa. Ci sono molte variabili ma sta a me e al mion ruolo saper trovare soluzioni giuste" ha concluso.