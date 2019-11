Il Benevento batte l'Empoli e il Perugia resta secondo a guidare il traffico

Vittoria pesantissima del Benevento nel penultimo spoticipo dell'11esima giornata di B. La capolista guidata da Pippo Inzaghi ha infatti battuto al 'Vigorito' l'Empoli di Cristian Bucchi che è l'altra grande favorita del campionato di Serie B insieme al Crotone battuto invece in questo turno dal Perugia allo 'Scida'. Grazie a questo successo, firnato dalle reti segnate da Tuia (15') e Kragl (20'), consente ai sanniti di volare a +5 proprio sul Grifo, che a questo punto resta da solo tenendo a -2 proprio l'Empoli che è ora appaiato all'Ascoli e al Cittadella, fermato sullo 0-0 interno dal Frosinone in un altro dei posticipi odierni e prossimo avversario del Grifo al 'Curi sabato 9 novembre (ore 15). A una sola lunghezza dai biancorossi di Massimo Oddo (e quindi a -6 dalla vetta) inseguono invece Crotone, Chievo, Salernitana e il sorprendente Pordenone (sempre oggi vittorioso per 2-1 in casa contro il Trapani). A completare il calendario di questo turno di campionato sarà l'ultimo posticipo, Cosenza-Cremonese (4/11, ore 21)

RISULTATI - Spezia-Chievo 0-0, Ascoli-Venezia 1-1, Crotone-Perugia 2-3, Livorno-Juve Stabia 2-1, Pescara-Pisa 3-0, Salernitana-Entella 2-1, Cittadella-Frosinone 0-0, Pordenone-Trapani 2-1, Benevento-Empoli 2-0, Cosenza-Cremonese (4/11, 21)

CLASSIFICA - Benevento 24, Perugia 19, Crotone 18, Chievo 18, Pordenone 18, Salernitana 18, Ascoli 17, Empoli 17, Cittadella 17, Pescara 16, Entella 15, Frosinone 14, Pisa 13, Venezia 13, Spezia 12, Cremonese* 12, Livorno 10, Juve Stabia 10, Cosenza* 8, Trapani 6, (*una gara in meno)