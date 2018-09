Serie B - Amichevole a Leonessa: il Grifo batte la Lupa Roma 3-0

Finisce 3 - 0 la gara amichevole che i ragazzi di Nesta hanno disputato a Leonessa contro la formazione della Lupa Roma, squadra che milita nel campionato di serie D. Una buona prova per i grifoni schierati con il solito 3-5-2 nel quale hanno trovato spazio diversi giocatori che si sono alternati nelle due fasi del match. Nel primo tempo il tecnico ha inserito Perrilli in porta,Gyomber, El Yamiq e Falasco in difesa, in mediana Mazzocchi, Moscati, Bianco, Ranocchia e Felicioli e a completare la formazione in avanti Kyngsley e Terrani. Il Grifo inizia a monovarre subito molto bene e cercare varchi offensivi interessanti. Tanto che la prima rete arriva al 24'. Moscati serve Ranocchia che si libera in area ed infila la palla tra palo e portiere. I biancorossi continuano a fare vedere cose interessanti prima con El Yamiq che a due passi dallo specchio della porta calcio alto e poi con Mazzocchi che si vede respingere la conclusione dalla difesa laziale. I ragazzi di Nesta continuano a far vedere buone cose fino alla fine dei 45 minuti che si chiudono però sullo 1-0.

Ripresa. Nel secondo tempo il tecnico perugino cambia la formazione e mette in campo Ngawa, Sgarbi e Cremonesi dietro, Mustacchio, Verre, Bordin, Dragomir e Kouan in mediana e per concludere in avanti Vido e Bianchimano. I grifoni partono subito forte con la conclusione di Mustacchio e di Bianchimano che però non vanno in rete. Il Perugia continua a spingere e non basta neanche Han, entrato in corsa, ad andare in rete perchè è proprio il giocatore coreano a sbagliare clamorosamente un pallone all'altezza del dfischetto di rigore. Il raddoppio arriva però al '70 quando Dragonir e Bordin effettuano uno scambio perfetto per Mustacchio che di testa infila in rete. 2-0. Il Perugia cala poi il tris quasi nel finale con un gran tito da fuori area di Bordin. Finisce qui. Buona prova per il Perugia per non perdere il ritmo garain vista del prossimo lontano impegno di campionato, quello del 22 settembre a Palermo.