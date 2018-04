Serie B - a Grifo: Di Carmine un vero bomber, Bonaiuto ispirato

LEALI: lo salva il palo su conclusione di Jelenic. Rischia qualcosa poi CONCAS lo fredda senza colpe. Voto: 6

VOLTA: E la solita roccia della difesa perugina. Nessuno riesce a superarlo, picchia e morde qualsiasi avversario senza tregua. Un gladiatore. Voto: 6,5

DEL PRETE: meno preciso del solito. Si fa bruciare da Melchiorri nel finale e concede la punizione di Jelenic. Non in forma. Forse ha bisogno di un turno di stop. Voto: 5,5 ( '66' DELLAFIORE: riesce a completare perfettamente linea difensiva con grande caparbietà. Voto:6)

BELMONTE: torna titolare e la sua prestazione è più che dignitosa anche se commette qualche errore. Voto: 6

MUSTACCHIO: si batte come un leone sia in fase difensiva, molto meglio del solito, che offensiva . Voto:6

GUSTAFSON: si merita pienamente il posto che occupa a centrocampo. Grand autorità nonostante qualche pallone sbagliato. Segna anche il gol del raddoppio. Voto: 7

BIANCO: il suo ritorno in campo si fa sentire dopo il turno di squalifica. Tantissima quantità in mezzo al campo. Peccato per il giallo rimediato. Voto: 6 ('62 COLOMBATTO: entra ma non aggiunge molto alla manovra del Perugia se non far girare al meglio la palla. Voto:6)

BONAIUTO: da titolare o no è sempre fondamentale. Stavolta è autore del cross per il raddoppio perugino ed è sentore ispirato. Voto: 6,5 ('83'KOUAN S.V.)

TERRANI poco attivo da titolare. Nel primo tempo sembra bloccato poi nella ripresa viene fuori ma senza risultare mai determinante. Buona comunque la sua prova considerando che ha sempre giocato poco. Voto:6

DI CARMINE: è un rapace dell'area di rigore. Stasera mette a segno un gol bellissimo girandosi e gonfiando il sacco. Per lui le reti sono 17. Voto:7

CERRI: non riesce a fare male nonostante il sacrifico per tutta la squadra. Si batte come al solito come un vero leone. Voto:6

BREDA: il suo Perugia torna a vincere merito anche della formazione cambiata rispetto alla gara precedente. Ha la forza di cambiare la pelle ai suoi ed ha ragione. Voto: 6,5