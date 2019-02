Serie B - A Carpi che sofferenza!! San Melchiorri segna ed il Perugia vince

Vittoria importantissima per il Perugia contro il Carpi che grazie ad una rete di Melchiorri in pieno recupero si porta a casa l'intera posta in palio. Un risultato quasi insperato per il Grifo che ha dovuto strenuamente lottare per mantenere lontano dalla propria porta la squadra di casa che insistentemente per tutta la gara ha cercato la rete. Bella vittoria dunque perchè arrivata in sofferenza ma che desta anche qualche preoccupazione, soprattutto a livello di prestazione. Perchè il Perugia ha sofferto troppo e non ha creato nulla contro una squadra modesta che veleggia nelle ultimissime posizioni della classifca. Sadiq e Han davanti non garantiscono il giusto peso offensivo ed in mezzo anche la scelta di Falzerano non sembra aver portato grande qualità. Insomma ci sarà da riflettere molto per capire come per le prossime gare.

Per quanto riguarda la formazione il tecnico perugino ha fatto a meno di El Yamiq e Falasco ai box per problemi fisici mentre Melchiorri, non ancora al meglio, partirà dalla panchina. 11 titolare dunque nuovo per la squadra biancorossa che schiera in un 3-5-2 Gabriel tra i pali, Sgarbi, Gyomber e Cremonesi in difesa, a centrocampo spazio a Moscati, Falzerano, Bianco, Dragomir e Falasco. Inedita anche la coppia offensiva composta da Han e Sadiq. Rivoluzione dunque in formazione con Verre e Vido in panchina e nuova e inedita difesa a tre con gli esordi assoluti di Sgarbi e Falzerano che partiranno dal primo minuto.

Queste le formazioni ufficiali:

CARPI: Piscitelli, Pachonik, Sabbione, Kresic, Poli, Pasciuti, Coulibaly, Rolando, Concas, Cisse, Piscitella. A disposizione: Arrighini, Barnofsky, Buongiorno, Jelnic, Marcjanik, Marsura, Mustacchio, Romairone, Sambo, Saric, Serraiocco, Vitale. All: Fabrizio Castori

PERUGIA: Gabriel, Sgarbi, Gyomber, Cremonesi, Felicioli, Moscati, Bianco, Dragomir, Falzerano, Sadiq, Han. A disposizione: Bizzarri, Bordin , Carraro, Kouan, Melchiorri, Mazzocchi, Perilli, Ranocchia, Rosi, Verre, Vido. All: Alessandro Nesta

ARBITRO: Sig. Maggioni di Lecco

ASSISTENTI: Muto di Torre Annunziata - Marchi di Bologna

IV UOMO: Abbattista di Molfetta

Le squadre stanno scendendo in campo. Tra poco inizia la gara del Cabassi.

1'pt: partiti! Inizia la sfida tra Carpi e Perugia

2'pt: Carpi subito aggressivo , Perugia chiuso tutto nella propria trequarti

2'pt: proteste dei padroni di casa per un fallo in area di Gyomber su Pasciuti in area. Tutto regolare per Maggioni, si prosegue

8'pt: male finora il Grifo che sembra non pervenuto in campo

15'pt: sta dando qualche segno di risveglio il Perugia nonostante la squadra di casa stia facendo nettamente di più. Sembra complicatissimo per la squadra perugina arrivare nella metà campo avversaria. Moltissimi gli errori negli ultimi metri

21'pt: OCCASIONE CARPI!! Cisse da fuori areaprova la conclusione, fuori di poco

24'pt: padroni di casa ancora in avanti con un tiro cross che attraversa tutta l'area. Sulla linea c'è Falasco che butta via la sfera

27'pt: scontro di gioco tra Kresic e Sadiq. I giocatori restano a terra ed entrano i sanitari

28'pt: nessun problema per netrambi che dopo le dovute cure tornano regolarmente in campo

34'pt: punizione interessante per il Perugia dalla trequarti. Si incarica del tiro Cremonesi, sfera tra le braccia di Piscitelli

37'pt: sinistro di Rolando, para senza troppi patemi Gabriel

40'pt: gara alquanto soporifera. In campo non succede praticamente nulla di interessante con il Carpi che si porta spesso in avanti pur non creando mai grandissime occasioni da rete

45'pt: finito il tempo regolamentare: viene assegnato un minuto di recupero

45+1'pt: finisce qui la prima parte della gara. Gara combattuta ma avara di grandi emozioni. Non bene il Perugia che fa aftica ad arrivare dalle parti del portiere del Carpi con pericolosità. Ci saràò da invertire la rotta nella ripresa

45'st: si riprende. Stessi 11 per parte del primo tempo

50'st: entrambe le sqaudre sembrano più aggressive dei prime 45 minuti. Molto decisa la formazione di casa che non molla un centimetro

53'st: punizione da buona posizione per il Carpi. Palla battuta da Pasciuti, palla in mezzo, Concas prova a girare di testa ma l'arbitro fischia il fallo

56'st: primo cambio per il Grifo: esce Sadiq per Melchiorri

58'st: il Carpi preme sempre più sul piede del gas riversandosi sempre dalle parti di Gabriel

62'st: cambio anche per il Carpi. Esce Piscitella e tocca all'ex grifone Mustacchio, arrivato in Emilia con il mnercato di gennaio

63'st: TRAVERSA PER IL CARPI. Azione che parte dalla bandierina, palla in mezzo, batti e ribatti e poi Kresic ribatte per ultimo ma impatta sul legno. Grande occasione per la squadra di casa

65'st: grandissima conclsuione di Rolando che lascia partire un missile che si spegne di pochissimo a lato dello specchio

66'st: secondo cambio per il Grifo, esce Falzerano per Verre

68'st: cambia anche il Carpi che inserisce in campo Arrighini al posto di Concas

71'st: ancora un calcio di punzione per la formazione di casa. Dalla trequarti va Pasciuti, pallo in mezzo, tacco di Kresic che finisce di poco fuori

75'st: è un vero e proprio assedio dei padroni di casa che costringono il Perugia solo a difendersi senza poter uscire dalla propria metà campo

79'st: angolo per il Carpi, palla in area ma esce Gabriel con i pugni. La palla resta ancora in gioco, girata di poli, fuori di poco

80'st: terzo cambio per il Perugia: Dragomir lascia il posto a Kouan

85'st: ancora assedio dei padroni di casa. Perugia in difficoltà

88'st: proteste del Carpi per un presunto fallo di rigore su ustacchio. Tutto regolare per Maggioni e si prosegue

88'st: Crampi per Felicioli

90'st: vengono assegnati 4 minuti di recupero

92'st: RETE DEL PERUGIA! MELCHIORRI. Verre mette un pallone per l'attaccante perugino che si gira e con un pallonetto morbido insacca alle spalle del portiere locale

90+4'st: finisce qui la gara con la vittoria del Perugia grazie alla rete di Melchiorri. Grande risultato per i biancorossi ma molto meno grande la prestazione con la squadra che ha particamente subito gli assalti degli emiliani per tutta la ripresa