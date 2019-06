Serie B 2019/20, ufficiale: ecco le date di inizio e fine campionato

Il calciomercato inizia a entrare nel vivo e le squadre di Serie B da oggi sanno per quale giorno dovranno farsi trovare pronte. Per il calendario ci sarà ancora da attendere, ma intanto è stato fissato il via del campionato per il prossimo 24 agosto, mentre il sipario sul torneo calerà il 14 maggio 2020 e anche per i tifosi del Perugia è partito il conto alla rovescia.

📌 Prendete carta e penna: la #SerieBKT 2019/20 inizierà il 24 agosto 2019 e si concluderà il 14 maggio 2020. ⏳ — Lega B (@Lega_B) 19 giugno 2019

