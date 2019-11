Serie B, le big frenano tutte tranne il Frosinone: incredibile chance per il Perugia che 'nasconde' Oddo

Nessuna conferenza stampa per Massimo Oddo che è rimasto in silenzio alla vigilia della sfida contro il Pescara al 'Curi', posticipo domenicale della 14ª giornata di Serie B (1 dicembre, ore 21). Una scelta non comunicata ufficialmente dal Perugia, ma probabilmente presa dal presidente Massimiliano Santopadre per tenere la squadra al riparo dalle polemiche dopo il botta e risposta dei giorni scorsi tra l'allenatore biancorosso e il direttore Roberto Goretti (volato intanto nelle ore scorse a Belgrado per convincere lo svincolato difensore serbo Rajkovic).

OCCASIONE D'ORO - Dopo le due sconfitte consecutive contro Cittadella e Pordenone, pesanti soprattutto perché arrivate al termine di due prestazioni molto deludenti, contro gli abruzzesi il Grifo sarà chiamato a una reazione di fronte ai propri tifosi in una sfida che dopo le gare di oggi (30 novembre) assume le sembianze di un bivio: un terzo ko di fila certificherebbe in maniera definitiva la crisi complicando anche la posizione, mentre una vittoria potrebbe rilanciare clamorosamente Rosi e compagni nei piani altissimi della classifica. Se la capolista Benevento è passato anche a Venezia ed è ormai in fuga solitaria, Crotone e Cittadella hanno pareggiato 1-1 come Salernitana e Ascoli nell'altro scontro diretto mentre la corazzata Empoli è crollata a Frosinone (sconfitta 4-0) e resta a -1 dal Perugia ora nono con 19 punti a -1 proprio dai ciociari di Nesta e dal Pescara. Un successo consentirebbe alla squadra di Oddo il doppio sorpasso (e quello sull'Ascoli ora a 21) e di agganciare a quota 22 Crotone e Cittadella, ora seconde con il Pordenone di scena lunedì 2 dicembre a Pisa e ora a +3 sul Grifo (a +2 c'è invece il Chievo impegnato domani a Trapani).

LA 14ª GIORNATA - Cosenza-Spezia 1-1; Cremonese-Livorno 0-0; Crotone-Cittadella 1-1; Frosinone-Empoli 4-0; Venezia-Benevento 0-2; Salernitana-Ascoli 1-1; Entella-Juve Stabia (1/12, ore 15); Trapani-Chievo (1/12, ore 15); Perugia-Pescara (1/12, ore 21); Pisa-Pordenone (2/12, ore 21)

LA CLASSIFICA - Benevento 31, Pordenone* 22, Crotone 22, Cittadella 22, Chievo* 21, Ascoli 21, Pescara* 20, Frosinone 20, Perugia* 19, Salernitana 19, Empoli 18, Pisa* 17, Venezia 17, Cremonese 17, Entella* 16, Spezia 16, Juve Stabia* 14, Cosenza 13, Livorno 11, Trapani* 10. (una gara in meno)