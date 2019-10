Salernitana-Perugia 1-1, le pagelle: Rosi da capitano, male Balic e Dragomir

Le pagelle del Perugia dopo l'1-1 ottenuto al 90' sul campo della Salernitana grazie a un gol di Buonaiuto che consente al Grifo di restare a -3 dalla vetta.

VICARIO 6 Nel primo tempo non è mai chiamato in causa ma rischia di farsi male da solo con un improbabile e mal riuscito dribbling su Diuric a due metri dalla porta. Nella ripresa viene subito colpito su rigore ma poi chiude la saracinesca di fronte alle conclusioni dal limite di Jallow e Cerci

ROSI 6,5 Attento e puntuale su Lopez e su Jallow che si 'rimbalza' con Rosi, nel finale riporta a galla il Grifo con l'orgoglio del capitano affondando a destra e servendo a Buonaiuto la palla del pari.

GYOMBER 6,5 Concentrato e pimpante, al 31' fa una grande chiusura in diagonale su Jallow lanciato verso la porta da un errore di Dragomir. Nella ripresa cerca invano l'immediato pari salendo su calcio da fermo (57') e prende per mano il reparto nel finale quando si prende sempre la responsabilità di iniziare l'azione nell'arrembaggio che porta al pari.

SGARBI 6 Torna titolare al posto dell'infortunato Falasco e sfodera una prestazione positiva, controllando bene Djuric senza alcun calo di concentrazione. Peccato per il tap-in fallito (80') a due passi dalla porta sugli sviluppi di un calcio da fermo

DI CHIARA 6 Non aiuta Dragomir sull'azione che porta al rigore per la Salernitana, ma sembra un altro rispetto a Benevento e non fa mancare la sua spinta e i suoi cross dalla sinistra. Al 96' grande chiusura sul più fresco Lombardi.

FALZERANO 6 Meno appariscente del solito, si mette comunque come sempre a servizio della squadra con la sua corsa e la sua duttilità, fondamentale sulla zona destra del campo

BALIC 5 Compassato e lezioso, non dà copertura alla difesa e non riesce a verticalizzare il gioco come vorrebbe. Evanescente anche in avvio di ripresa, con il Grifo sotto di un gol Oddo lo toglie per passare al 3-4-1-2 (dal 17' st MELCHIORRI 5 Ci mette voglia ma non riesce a sfruttare la sua freschezza, combinando poco a fianco di Iemmello)

DRAGOMIR 5 Spesso impreciso, nel primo tempo fatica nel duello con il suo vivace dirimpettaio Akpa Akpro e al 31' lancia verso Vicario il salernitano Jallow poi fermato da Gyomber. Fa di peggio a inizio ripresa, quando stende Kiyine in area causando il rigore ma non si abbatte e da mediano dà il suo contributo nell'arrembaggio finale.

FERNANDES 5 Unico mancino tra i trequartisti biancorossi, viene rispolverato tra i titolari nel 4-3-2-1 ma non riesce mai a incidere. E al 25' si ferma a guardare Lopez che gli sfila vicino in area e sfiora il gol. Oddo lo toglie prima del riposo (dal 39' pt KOUAN 6 Entra come trequartista per aggredire le fonti di gioco avversarie e lui come sempre non si risparmia. Il suo vigore è prezioso per la squadra nell'assalto finale ma nel recupero è costretto a passeggiare zoppicando per il campo a causa di un problema alla caviglia).

CAPONE 5,5 Rilanciato da titolare è uno dei più brillanti nel primo tempo, quando mette davanti alla porta Iemmello (17') e mostra quella determinazione e quella voglia che gli erano mancate nelle precedenti apparizioni. Dopo il vantaggio, con la squadra che accusa lo svantaggio, cala e a metà ripresa Oddo lo toglie (dal 25' st BUONAIUTO 6,5 Non sembra entrare bene in partita, in ritardo su un paio di palloni e alla ricerca vana dello spunto giusto. Al 90' però si fa trovare al posto giusto ed è freddo a segnare l'1-1 in diagonale, regalando al Grifo un punto pesantissimo).

IEMMELLO 6 A un passo dal gol al 17', quando Micai lo ferma con una 'paratona' dopo un velo sulla fantastica combinazione con Fernandes e Capone che lo manda al tiro, ci riprova di nuovo al volo (34') senza però inquadrare la porta. Dopo lo svantaggio subisce il calo della squadra e gli mancano i rifornimenti, ma non si tira indietro nell'assalto finale e dà il suo contributo.

ALL. ODDO 6 Torna al 4-3-2-1 e la squadra fin dai primi minuti sembra trovarsi maggiormente a suo agio rispetto alle due ultime gare esterne perse a Empoli e a Benevento. Nel primo tempo, comunque equilibrato, vede il suo centrocampo in sofferenza (male Balic e Dragomir) e ha il coraggio di cambiare già al 39' inserendo Kouan per un fumoso Fernandes. Al rientro dagli spogliatoi il rigore del vantaggio salernitana è uno schiaffo per il suo Grifo che accusa il colpo, ma il tecnico corre ai ripari passando al 3-4-1-2 e gettando nella mischia Buoinaiuto che lo ripaga con un gol pesantissimo al 90'.